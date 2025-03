Il rinvio non dipende dalla volontà degli artisti né del teatro. I biglietti già venduti rimangono validi per la nuova data. Chi lo desidera può chiedere il rimborso sul sito di prevendita

ASCOLI PICENO – È posticipato a sabato 22 novembre lo spettacolo “Rock At The Opera”, previsto in origine per giovedì 17 aprile al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno. Il rinvio non dipende dalla volontà degli artisti né del teatro.

I biglietti già venduti rimangono validi per la nuova data. Chi lo desidera può chiedere il rimborso sul sito di prevendita dove il biglietto è stato acquistato (TicketOne e Vivaticket) entro il 21 marzo. Informazioni, dettagli e aggiornamenti sul sito ufficiale www.rockattheopera.com.

