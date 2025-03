Live. Ascoli-Arezzo stadio “Del Duca”, gara valida per la 32esima giornata del girone B del campionato di Serie C.

I toscani dell’ex Bucchi a 49 punti in classifica sono reduci dalla sconfitta col Carpi i bianconeri affidati nuovamente a Di Carlo sono a quota 33. Arbitra Bozzetto della sezione di Bergamo.

Prima dell’inizio della gara un minuto di raccoglimento in memoria di Riccardo Agabio, ex vicepresidente vicario e reggente del Coni nel 2012 e storico presidente della Federginnastica.

ASCOLI (4-3-3): Raffaelli; Alagna, Menna, Piermarini, D’Amore; Odjer (20’ st Baldassin), Varone, Carpani; Silipo, Corazza (25’ st Marsura), D’Uffizi (25’ st Ciabuschi). A disp.: Livieri, Zagaglia, Maurizii, Bertini, Cosimi, Re, Bando, Maiga Silvestri, Toma, Tremolada, Caucci, Gagliardi. All. Di Carlo

AREZZO (4-3-3): Trombini; Renzi, Gilli, Chiosa, Righetti; Capello (16’ st Dezi), Guccione, Chierico; Tavernelli, Ravasio, Pattarello. A disp.: Galli, Borra, Montini, Ogunseye, Settembrini, Fiore, Gigli, Eklu, Lazzarini, Damiani, Santoro, Bigi, Coccia. All.: Bucchi

ARBITRO: Bozzetto di Bergamo

RETI: 7’ st Varone (A)

NOTE: Ammoniti Tavernelli (Ar), Carpani (A), Odjer (A), Varone (A), Dezi (Ar), Guccione (Ar), Piermarini (A). Al 45’ st allontanato dalla panchina Mezzanotti (A), vice allenatore per proteste. Spettatori 4.406 (2.473 abbonati) per un incasso di 26.108,62 € (rateo abbonamenti 16.250,12 €). Rec. 0’ pt, 6’ st.

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

52′ termina il match col brivido finale si salva il Picchio e conquista i tre punti

47′ Ammonito Guccione per fallo su Ciabuschi

45′ si riprende il capitano del Picchio

43′ brutto fallo a centrocampo su Varone che sbatte la testa, entra l’ambulanza, l’arbitro non fischia e tutto lo stadio chiede a gran voce l’espulsione, mentre viene espulso il vice allenatore bianconero per proteste

34′ Ascoli entrano Maurizii e Gagliardi per D’Amore e Silipo. Nell’Arezzo Fiore e Ogunseye per Pattarello e Chierico

24′ Ascoli cambia dentro Marsura per Corazza e Ciabuschi per D’Uffizi

22′ Intervento superbo di Raffaelli su Dezi che tentava il dribbling in area

20′ Ascoli, fuori ODjer dentro Baldassin

18′ SI DIVORA UN GOL CORAZZA, lanciato in profondità con un bel rasoterra, a tu per tu con Trombini tenta un tiro a giro che termina sul fondo

15′ primo cambio Arezzo dentro Dezi per Capello

11′ ammonito Varone

7′ GOOOOOOOOOL ASCOLI, gran tiro sotto di Varone di prima da fuori area su assist di D’Uffizi che era stato bravo a portartsi palla in avanti di tacco e a liberarsi in mezzo a tre.

5′ ammonito Odjer fallo a centrocampo

3′ dribbling di D’Uffizi sulla sinistra, punizione conquistata, cross in area e bel tiro di Odjer sulla respinta, in tuffo Trombini respinge

0′ RICOMINICIA IL MATCH, subito un’occassione Ascoli con D’Uffizi che si libera in area sulla sinistra, rasoterra strozzato e debole sul fondo

PRIMO TEMPO

45′ termina la prima frazione

44′ L’ASCOLI RECLAMA IL RIGORE, lancio per Corazza e Gilli in anticipo la colpisce con il braccio, l’arbitro lascia proseguire tra le proteste

36′ OCCASIONE ASCOLI, cross dalla destra e incursione di D’Uffizi che in scivolata tenta il tap in, palla deviata in corner

22′ OCCASIONE AREZZO, si divora il gol Pattarello che calcia male e piano fuori dallo specchio su assit di tacco di Tavernelli in area

15′ OOCASIONE AREZZO con Ravasio che si libera al limite e tira, palla deviata in corner da RAffaelli

11′ AMMONITO Chiosa per un fallo su Silipo nei pressi del limite dell’area. PUNIZIONE per il Picchio, batte Silipo, pallone che termina sul fondo oltre il secondo palo

7′ OCCASIONE AREZZO, si infila sulla destra in area Chierico che che mette un rasoterra al centro ì, Raffaelli respinge e Varone salva spazzando in corner

4′ Arezzo più vivace che si fa vedere in avanti

0′ Inizia il match, cross interessante di Silipo in area, Tombini blocca

