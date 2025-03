ASCOLI PICENO – Grande partecipazione agli screening gratuiti e alle iniziative promosse, ad Ascoli e a San Benedetto, dagli operatori sanitari dell’unità operativa complessa di nefrologia e dialisi dell’Azienda sanitaria territoriale picena, in occasione della Giornata mondiale del rene che si celebra il 13 marzo. Sono state infatti circa 150 le persone che si sono sottoposte ai controlli preventivi, misurazione della pressione arteriosa e esame delle urine, eseguiti dal personale medico del reparto diretto da Rosaria Polci, sia a palazzo dei Capitani ad Ascoli, sia negli ambulatori di nefrologia all’ospedale di San Benedetto. Mentre nelle scuole, la secondaria di secondo grado ‘D’Azeglio’ e il liceo scientifico ‘Orsini’, gli studenti hanno partecipato numerosi alle attività educative programmate.

“La Giornata mondiale del rene – evidenzia il direttore dell’unità operativa complessa di nefrologia e dialisi dell’Ast di Ascoli, Rosaria Polci – è stata un’occasione speciale per promuovere la prevenzione delle malattie renali e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della salute renale. E’ stato un evento all’insegna della collaborazione e della dedizione dei tanti professionisti che hanno reso possibile una mattinata ricca di incontri, formazione e screening gratuiti”.



A portare i saluti ai professionisti impegnati con gli screening a palazzo dei Capitani ad Ascoli, i direttori generale, amministrativo e sociosanitario dell’Ast di Ascoli, rispettivamente Maria Bernadette Di Sciascio, Paola D’Eugenio e Sonia Carla Cicero.



“La giornata – continua la Polci – è iniziata con la visita dei vertici dell’Ast di Ascoli. Un segnale forte di vicinanza agli operatori sanitari e ai cittadini. Ringrazio le direttrici, dunque, per la loro presenza e il loro sostegno, così come ringrazio, sia gli operatori che sono stati impegnati nelle scuole, grazie alla loro professionalità tanti giovani hanno potuto comprendere meglio l’importanza della salute renale e della prevenzione, sia gli operatori dei due ospedali che sono stati impegnati negli screening svolgendo un lavoro straordinario, sia gli operatori rimasti a lavorare in reparto”. “Ringrazio anche la Croce Verde – conclude la Polci – per il prezioso servizio di accoglienza e il sindaco Marco Fioravanti e il Comune di Ascoli per aver sostenuto e rese possibili tutte le iniziative. Questa Giornata mondiale del rene è stata la dimostrazione concreta di come il lavoro di squadra e la passione per la salute possano fare la differenza nella vita delle persone”.

Gli operatori impegnati nelle scuole con le attività educative sono stati: alla media D’Azeglio si è svolto un incontro con il direttore della nefrologia Rosaria Polci, il dirigente medico Matteo Pepa e gli infermieri Sejla Carbonari, Moira Guerrieri, Tatiana Piccioni e Laura Alfonsi, mentre al liceo scientifico ‘Orsini’ si è svolta una lezione dedicata alle tecniche sostitutive della funzione renale con il coordinatore dell’emodialisi Michele Rosati.



I medici, gli infermieri e gli operatori sanitari dei due ospedali che hanno svolto l’attività di screening sono stati: al ‘Madonna del soccorso’ di San Benedetto i dirigenti medici Matthias Zeiler e Simona Silvestri, la coordinatrice Daniela Narcisi e l’infermiera Angela Cicconi, al palazzo dei Capitani ad Ascoli i dirigenti medici Gilda Fioravanti e Anastasia Mancini, l’infermiera Gloria Scarpini, la coordinatrice Sabrina Accorsi e gli Oss Lorena Ruggieri e Delia Di Giovangiacomo.

