ASCOLI PICENO – Nuova vita per il campetto di Monticelli, a due passi dal Little Bar ad Ascoli.

L’Amministrazione comunale ha concluso i lavori che hanno portato alla creazione di un’area polivalente destinata all’aggregazione intergenerazionale, con un campo polivalente e una zona per il tempo libero dotata di attrezzature per lo sport.

“Con questo intervento – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – diamo la possibilità ai tanti abitanti del quartiere di trascorrere del tempo all’aria aperta in maniera attiva. Stiamo portando avanti numerosi interventi di riqualificazione in giro per la città, perché vogliamo alzare il livello della qualità della vita degli ascolani fornendo spazi e strumenti idonei”. Sono stati realizzati un campo polivalente in erba sintetica, l’impianto elettrico per l’illuminazione del parco e una pavimentazione antitrauma e antiscivolo in corrispondenza della zona per le attrezzature sportive. Sono stati installati attrezzi sportivi per il fitness e sbarre per trazioni per il calisthenics; infine è stata ripristinata la scalinata di ingresso all’impianto sportivo-fitness e sono state posizionate due nuove panchine nell’area calisthenics. Dopo l’inaugurazione del campetto, si è svolto un mini-torneo di futsal con 4 squadre partecipanti.

“Un’altra riqualificazione portata a compimento – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Cardinelli – in un quartiere popoloso come Monticelli. Il nostro obiettivo è garantire servizi alla popolazione e una delle azioni che stiamo portando avanti con maggiore impegno riguarda proprio il restyling degli spazi verdi e delle aree destinate al gioco e allo sport”. L’assessore allo Sport, Nico Stallone, ha aggiunto: “Siamo impegnati per implementare e migliorare le strutture sportive, per far sì che ogni disciplina possa avere i giusti spazi e i giusti strumenti: è anche per questo motivo che abbiamo ricevuto il riconoscimento di Ascoli Città Europea dello Sport 2025. Vogliamo promuovere una cultura dello sport e del benessere a tutti i livelli, anche attraverso lavori come quello appena concluso a Monticelli”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.