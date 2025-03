ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale.

Giulio Gambino, fondatore e direttore di The Post Internazionale (tpi.it), sarà ad Ascoli sabato 22 marzo alle ore 15, alla libreria Rinascita, per presentare il libro “Conversazioni sul futuro. L’eredità del più grande sociologo italiano”, scritto col compianto sociologo Domenico De Masi.

Il libro analizza e prova a dare delle soluzioni ai problemi esistenziali dell’uomo nell’età post-industriale: l’alienazione del lavoro, la riduzione dell’orario, lo smart working, il reddito di cittadinanza, il salario minimo, il tempo libero, l’ozio creativo, fino al diritto a essere felici. Gambino racconterà di questa conversazione con De Masi, un uomo estremamente colto ma mai snob, affascinante e libero, che non ha mai avuto timore di mettere in discussione il proprio pensiero e che non dipendeva da nessuno se non dalla sua mente. Ampio spazio alla discussione con il pubblico, con la moderazione del coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle Massimo Tamburri. Sarà presente il senatore M5S Roberto Cataldi. L’evento è organizzato dal gruppo territoriale Piceno Interno del Movimento 5 Stelle.

