ASCOLI PICENO – Ha preso il via, con un percorso culturale dedicato alle tracce della devozione ascolana, il progetto “Gli itinerari della fede”.

Si tratta di una iniziativa promossa dal Circolo Acli Oscar Romero Aps/Asd, in collaborazione con U.S. Acli Marche Aps e U.S. Acli provinciale Ascoli Piceno/Fermo Aps, col contributo del Comune di Ascoli Piceno (Sostegno a circoli ricreativi anziani).

“In occasione del Giubileo con questo progetto – dicono i dirigenti del Circolo Acli Oscar Romero Aps/ASD – vogliono abbinare ai cammini, che in questi ultimi anni si stanno sempre più espandendo, la valorizzazione del patrimonio culturale facendo apprezzare ai presenti le ricchezze culturali, storiche, naturalistiche, turistiche ed architettoniche del territorio della città di Ascoli Piceno”.

Al primo appuntamento era presente anche il vice sindaco del Comune di Ascoli Piceno Massimiliano Brugni che ha voluto evidenziare l’importanza di simili iniziative anche in termini di invecchiamento attivo della popolazione.

I prossimi eventi sono già calendarizzati per il 30 marzo con l’iniziativa “Ascoli città di papi”, per il 6 aprile con un itinerario cittadino dedicato ai luoghi del patrono Sant’Emidio e per il 10 aprile con la visita al Museo diocesano.

