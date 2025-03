Ecco in cosa consiste. A breve partiranno una serie di incontri con i cittadini per sensibilizzare sul tema

ASCOLI PICENO – Un’iniziativa che interessa il territorio della città delle Cento Torri.

Oggi, 17 marzo, si è svolta una conferenza stampa all’Arengo di Ascoli, la presentazione del Pums ovvero Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Ascoli Piceno, strumento strategico che andrà a integrare la pianificazione esistente per migliorare la mobilità e la qualità della vita cittadina.

Hanno partecipato il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore con delega alla mobilità sostenibile Attilio Lattanzi, l’assessore all’urbanistica Gianni Silvestri, i dirigenti comunali Maurizio Piccioni e Patrizia Celani, Laura Montioni e Matteo Scamporrino di TPS Pro.

Il Comune di Ascoli ha incaricato l’azienda TPS Pro della redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Dopo il Biciplan continua quindi la costruzione di sinergie per migliorare la qualità della vita, organizzando i flussi e distribuendo diversamente lo spazio pubblico, per una mobilità di tutti attraverso alcuni incontri con i cittadini. A breve partiranno una serie di incontri con i cittadini per sensibilizzare sul tema.

Il sindaco Marco Fioravanti apre la conferenza: “Si tratta di uno strumento introdotto a livello comunitario che ha l’obiettivo di sviluppare un piano capace di affrontare le sfide dei problemi del trasporto all’interno delle aree urbane. Non dobbiamo sempre rincorrere i problemi, oggi nessuno parla di termovalorizzatori o nucleare, ma tra dieci anni saremo obbligati. Nessuno immaginava il fatto che avremmo parlato del Pums, vogliamo far partecipare al cambiamento. Gli incontri con i cittadini avverranno il 30 marzo al Little Bar, il 5 aprile al Bar Royal a porta Maggiore e il 27 aprile al Bar Sestili in occasione della giornata senz’auto. Poi coinvolgeremo anche altri quartieri e frazioni. Il Piano vuole riportare al centro la persona, con le sue esigenze, recuperando spazio pubblico e qualità della vita. Tante associazioni ci hanno aiutato, come Apply, Start, Amici della bicicletta e Unicam”.

L’assessore alla qualità della vita Attilio Lattanzi prosegue: “Attraverso questi incontri, faremo partecipi le persone del nostro piano.E’ un percorso virtuoso, non vedo l’ora di iniziare questo percorso che sarà utile per la stesura del piano”.

L’assessore all’Urbanistica Gianni Silvestri conclude: “E’ importante coinvolgere le nuove generazioni. Molti automobilisti stanno rispettando la segnaletica orizzontale, si è fatto molto anche sulla questione del bus navetta”.

