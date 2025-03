ASCOLI PICENO – Un nuovo, significativo e prestigioso accordo di collaborazione per Ap Events, che sulla scia della vicinanza e della proficua collaborazione dimostrate negli anni ha sottoscritto un accordo di collaborazione con Aism Ascoli Piceno, sezione locale dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Grazie a questa partnership, AP Events diventa a tutti gli effetti partner solidale di AISM, mettendo l’entusiasmo, la passione e la voglia di mettersi in gioco dei suoi oltre 150 giovani associati su tutto il territorio provinciale di Ascoli Piceno a disposizione delle iniziative promosse dai Aism.

L’accordo, siglato nella mattinata di lunedì 17 marzo dai presidenti Emidio Bollettini e Adriano Vespa, prevede la presenza di volontari di AP Events durante gli eventi promossi da Aism e il pieno supporto alle attività di informazione e sensibilizzazione sulla sclerosi multipla portate avanti dalla sezione ascolana di Aism.

“Siamo davvero orgogliosi di poter mettere per iscritto i principi che da sempre contraddistinguono la nostra collaborazione con Aism Ascoli Piceno, continuando a offrire il nostro contributo volontario a una causa così importante – dichiara Emidio Bollettini, presidente di AP Events – Questo accordo è la dimostrazione che i giovani del nostro territorio, a dispetto di quanto troppo spesso si creda, sono pronti a mettersi in gioco e a ritagliare volontariamente parte del loro tempo da dedicare al bene della comunità. A nome di tutti i nostri associati, ringrazio Aism per tutto ciò che fa sul nostro territorio e per l’esempio che il presidente Adriano Vespa, in particolare, rappresenta agli occhi di noi giovani. È anche grazie a persone come lui che troviamo ancora più motivazione per portare avanti la nostra missione associativa con passione e dedizione”.

L’accordo tra AP Events e AISM Ascoli Piceno rappresenta un importante passo avanti nella costruzione di una rete solidale sul territorio, nell’ambito della quale il volontariato giovanile si appresta a svolgere un ruolo sempre più centrale.

“Siamo molto felici di poter contare sul dinamismo e sull’entusiasmo dei giovani di AP Events – commenta Adriano Vespa, presidente di AISM Ascoli Piceno – Il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni è fondamentale per diffondere consapevolezza e solidarietà su temi come la sclerosi multipla, patologia che colpisce principalmente i giovani. Questa sinergia ci permetterà di raggiungere ancora più persone e sensibilizzare con maggiore efficacia il territorio. Grazie a tutti i ragazzi di AP Events per aver scelto di essere al nostro fianco”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.