ASCOLI PICENO – Sosta finita, lo sguardo va già alla prossima sfida.

Nel pomeriggio di domenica 23 marzo l’Atletico Ascoli affronta l’Isernia allo stadio “Don Mauro Bartolini” di Monticelli, match valevole per il girone F di serie D.

Il portale della società ascolana ha intervistato il metronomo bianconero Alejo Marco Vechiarello, ecco le sue dichiarazioni: “La squadra ha passato un periodo negativo e insieme abbiamo cercato di ritrovare la serenità e l’equilibrio giusto per ripartire dopo i momenti negativi. La solidità deve diventare un importante caratteristica per noi però senza perdere la qualità che ci contraddistingue. L’Atletico dovrà continuare anche con l’Isernia a essere solida come siamo riusciti a fare nelle ultime due giornate, ma ritrovando quel controllo della gara e quella capacità di riconoscere spazi e linee di gioco che ci hanno permesso in passato di dominare le partite. L’obiettivo resta la salvezza e dobbiamo trovare i punti necessari il prima possibile, ma possiamo puntare anche in alto. Pensiamo domenica dopo domenica. L’Atletico Ascoli è per me casa! La mia famiglia è in Argentina ma qui in Italia ho l’Atletico Ascoli come famiglia. Questa società rappresenta tanto per me per quello che mi dà quotidianamente da tanti anni”.

