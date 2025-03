ASCOLI PICENO – E’ stato prolungato per altre due stagioni il contratto con l’Ascoli di Damiano Menna, 29enne difensore centrale nato a Lanciano che lo scorso 13 Agosto venne prelevato dal Giugliano con accordo fino al 30 Giugno 2025. La nuova scadenza è stata fissata ora al 30 Giugno 2027.

Ecco la nota ufficiale del club di Corso Vittorio Emanuele: “Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. è lieta di annunciare il rinnovo del contratto col difensore Damiano Menna fino al 30 Giugno 2027. Arrivato in bianconero lo scorso mese di Agosto, si è fatto apprezzare per impegno e abnegazione nelle 21 presenze in campionato collezionate con la maglia dell’Ascoli e condite dal gol messo a segno allo Speroni di Busto Arsizio contro il Milan Futuro.

Damiano Menna sul rinnovo biennale del contratto con l’Ascoli Calcio:

“E’ un rinnovo che ho voluto fortemente, ringrazio la Società che ha creduto e crede in me. Sono molto orgoglioso di essermi legato all’Ascoli per altri due anni, darò tutto me stesso per cercare di riportare in alto i colori bianconeri”.

