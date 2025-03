COLLI DEL TRONTO – Domenica 30 marzo, dalle ore 15:30, Villa Mastrangelo si trasformerà nel cuore pulsante del mondo degli eventi con “Il Tuo Evento in Villa”. Un appuntamento imperdibile per chi desidera rendere unici i propri momenti speciali patrocinato dal Comune di Colli del Tronto.

Un’esperienza esclusiva, a ingresso libero, pensata per stupire. Durante la giornata, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire tutte le ultime novità e tendenze nel settore wedding & event planning.

Sarà un evento degli eventi che offrirà ispirazione e soluzioni personalizzate a chi sogna di rendere unico ogni momento speciale della vita. Un’accurata selezione di professionisti del settore sarà a disposizione dei visitatori per presentare servizi esclusivi e innovativi nel settore dei party e del wedding.

In Villa saranno realizzati allestimenti floreali e decorazioni con palloncini, angoli espositivi per bomboniere e dettagli personalizzati, animazione per bambini e intrattenimento per tutte le età, con consulenze e presentazioni esclusive. Dei modelli indosseranno abiti da cerimonia per tutte le età e da sposa e sposo. Previsto un buffet di benvenuto e la degustazione di confetti.

L’evento sarà reso ancora più speciale dalla presenza del violinista Valentino Alessandrini, che accompagnerà con le sue note i momenti più emozionanti della giornata.

Per facilitare l’accesso alla location, è previsto un servizio di navetta gratuita con tre punti di ritiro: Zona Tgm. Parcheggio Stazione Colli, Fermata dell’autobus davanti all’ex chiesa parrocchiale San Giuseppe.

Organizzato con passione e professionalità dal team di Il Tuo Evento, l’appuntamento a Villa Mastrangelo rappresenta un’opportunità unica per toccare con mano l’eccellenza nel mondo dell’organizzazione di eventi, affidandosi a fornitori esperti e creativi.

