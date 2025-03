ASCOLI PICENO – Dopo l’annuncio durante il World Radio Day, la macchina organizzativa di Radio Incredibile si è messa in moto attirando attenzioni e iscrizioni da tutta Italia: webradio, podcaster, autori e giornalisti stanno confermando la loro presenza per una due giorni imperdibile dedicata al mondo dell’audio.

Il festival, in programma il 5 e 6 aprile 2025 ad Ascoli Piceno, vedrà la partecipazione dei più grandi editori del settore, tra cui Spotify, Chora Media, One Podcast e RAI. Saranno due giornate intense, ricche di incontri, workshop e momenti di confronto che trasformeranno la città marchigiana nella capitale dell’audio per un intero weekend.

L’evento prenderà il via sabato 5 aprile con un importante momento di confronto: gli Stati Generali delle Webradio di Parola. Questo incontro riunirà professionisti ed esperti del settore per discutere il ruolo e il futuro delle radio digitali, in un’epoca in cui la trasmissione audio sta evolvendo in modo sempre più rapido.

Nel pomeriggio, spazio alla creatività con il workshop “On Air & Nerd: Radio, Fumetti e Mondi Fantastici”.

Un appuntamento per esplorare il legame tra podcasting e cultura nerd, con un focus su fumetti, letteratura fantasy e giochi di ruolo. A seguire, sarà il momento di “On Air & On the Road: quando il Viaggio diventa Podcast”, un laboratorio interattivo che svelerà le tecniche di storytelling per raccontare al meglio un viaggio attraverso il podcasting.

Il pomeriggio proseguirà con un appuntamento imperdibile per chi sogna di trasformare la propria passione per il podcasting in una professione. Con il workshop “Da Grande Voglio Fare il Podcaster (E magari pagarci le bollette!)”, in collaborazione con Spreaker, verranno approfondite le strategie di monetizzazione e crescita di un progetto audio.

La giornata di sabato si concluderà in grande stile con una serata speciale dal titolo “FARE – Microfono Aperto feat. De Core Podcast Live Show”. Un evento unico in cui radiofonici e podcaster di tutta Italia si uniranno per dar vita a una puntata speciale di De Core Podcast, costruita e immaginata insieme nella suggestiva cornice di Sala Cola d’Amatrice.

Domenica 6 aprile il festival riprenderà con il workshop “Io Divulgo Podcast”, un’opportunità per approfondire il ruolo della divulgazione scientifica attraverso l’audio, grazie alla partecipazione di esperti del settore.

Uno dei momenti più significativi dell’intero evento sarà “ASCOLTARE – Radio e Inclusione Sociale”, un’occasione per raccontare le esperienze di radio e podcast nati per dare voce a chi spesso non ce l’ha. Progetti regionali e nazionali condivideranno le loro storie, dimostrando come la radio possa essere uno strumento potente di partecipazione e integrazione.

Sempre nella mattinata, spazio alla formazione con il workshop “Scopri come far crescere il tuo podcast con Spotify!”, durante il quale gli esperti della piattaforma di streaming audio offriranno preziosi consigli su strategie di crescita e monetizzazione.

Il festival si concluderà con il Main Event, un momento di celebrazione della radio e del podcasting che si terrà nel prestigioso Teatro Ventidio Basso. Sul palco saliranno voci autorevoli del settore, tra cui Massimo Cirri e Riccardo Cucchi, per condividere esperienze, idee e prospettive sul futuro della comunicazione audio.

Secondo il Direttore Artistico Andrea Borgnino, “Dire Fare Ascoltare è un’occasione unica per mettere insieme il mondo della radio tradizionale e quello del podcast, in una due giorni che celebra l’audio in tutte le sue forme. La risposta degli operatori del settore è entusiasmante e non vediamo l’ora di dare il via a questa straordinaria avventura.”

Il team di Radio Incredibile, organizzatore dell’evento, aggiunge: “Abbiamo creduto in questo festival come un momento di crescita e confronto per tutta la comunità radiofonica e podcasting. L’energia che stiamo ricevendo dalle iscrizioni ci conferma quanto fosse necessario un appuntamento come questo in Italia.”

Dire Fare Ascoltare è reso possibile grazie al supporto di Fondazione Carisap, Bottega del Terzo Settore e Comune di Ascoli Piceno.

Partner: Webeing.net , Orsini & Damiani, Cervelli in Azione.

Media Partner: RaiPlay Sound, Spotify, Chora Media, One Podcast, Spreaker, Radio Speaker e Cronache di Spogliatoio.

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico. È possibile iscriversi su direfareascoltare.it.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.