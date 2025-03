CASTORANO – Domenica 23 marzo alle ore 17.00 presso il Teatrino Parrocchiale di Castorano sito in via Roma, si terrà il secondo dei 5 appuntamenti in programma dedicati al progetto di Cineforum comunale.

Il percorso inaugurato la settimana precedente continuerà con la visione di Coco, premio Oscar del 2018 come miglior film di animazione.

In Coco viene esplorato il valore della memoria, dell’identità e della famiglia attraverso la storia di Miguel, un giovane aspirante musicista che, sfidando il divieto dei suoi cari nei confronti della musica, si ritrova nell’Aldilà. Qui scopre il vero significato delle sue radici e l’importanza di ricordare chi ci ha preceduto. Con la consueta delicatezza e profondità tipica dei film Pixar, il film riscopre l’importanza del legame tra le generazioni e il potere della musica nel mantenere viva la memoria e rafforzare le relazioni tra le persone. Il tutto si svolge sullo sfondo delle tradizioni e dello stile di vita tipici della cultura messicana, con particolare attenzione alla celebrazione del ‘Día de los Muertos’, di cui restituisce tutta la ricchezza e il significato profondo.

L’evento è parte del progetto “Benessere in Comune”, realizzato dal Comune di Castorano con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, coordinato da U.S. Acli Marche, promosso da 3Sicc APS e in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria della Visitazione.

La partecipazione è gratuita.

