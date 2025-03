ASCOLI PICENO – La “Festa dell’Albero” ad Ascoli Piceno è un’iniziativa annuale dedicata alla sostenibilità ambientale, alla difesa del verde e alla sensibilizzazione sull’importanza degli alberi. La data tradizionale è stata fissata al 21 novembre da Legambiente ma ad Ascoli questa ricorrenza è stata celebrata oggi, venerdì 21 marzo, con una serie di eventi, tra cui la piantumazione di alberi e iniziative educative nelle scuole, in occasione della “Giornata Internazionale delle Foreste” .

L’Amministrazione comunale, Ascoli Servizi Comunali ed Ecoinnova, in collaborazione con Legambiente Marche, hanno realizzato la piantumazione di nuovi alberi nelle aree verdi di alcune scuole del territorio. Tale iniziativa mira a promuovere la sensibilizzazione ambientale e il coinvolgimento attivo delle comunità locali attraverso una serie di iniziative volte alla rigenerazione urbana, alla cura degli spazi comuni e alla promozione delle buone pratiche ecologiche.

Per la “Festa dell’Albero” sono stati coinvolti i piccoli studenti di alcune scuole primarie e dell’infanzia del territorio. Oltre alla piantumazione, l’iniziativa ha previsto anche attività educative volte a sensibilizzare i bambini sulle buone pratiche ecologiche. Tra le piante messe a dimora figurano specie come il ciliegio da fiore, il pyrus da fiore (il pero) e l’acero campestre, tutte scelte per la loro bellezza e capacità di adattarsi agli ambienti urbani.

Protagonisti gli alunni di cinque istituti scolastici:

Isc Falcone e Borsellino – plesso di Villa Sant’Antonio,

Isc Ascoli Centro – plesso di Sant’Agostino,

Isc Don Giussani – plesso di Marino del Tronto,

Isc Borgo Solestà/Cantalamessa – scuola dell’infanzia Carlo Collodi,

Isc Luciani- San Filippo – scuola primaria di via della Speranza.

“La conservazione dell’ambiente in cui viviamo – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – è un aspetto fondamentale per il nostro futuro. Educare le giovani generazioni, fin da subito, alla cultura del verde e della sostenibilità è necessario per affrontare le sfide che ci attendono. Come Amministrazione siamo molto sensibili a queste tematiche e portiamo avanti azioni e progetti per un’Ascoli sempre più green e a misura d’uomo”.

Presenti anche gli assessori Donatella Ferretti, con delega all’istruzione, Attilio Lattanzi, all’ambiente e Marco Cardinelli, ai lavori pubblici.

La direttrice di Legambiente Marche, Marzia Mattioli, ha evidenziato come l’amministrazione comunale stia dimostrando una crescente sensibilità verso la necessità di implementare nuove piantumazioni, riconoscendo il valore fondamentale di queste azioni non solo per migliorare la qualità dell’aria, ma anche per rendere la città più verde, vivibile e resiliente ai cambiamenti climatici. Il coinvolgimento della comunità e delle istituzioni locali è essenziale per promuovere iniziative che contribuiscano a un ambiente urbano più sano.

Ascoli Servizi Comunali ed Ecoinnova continuano a promuovere iniziative dedicate alla sostenibilità ambientale, confermando il suo impegno verso la cura e la valorizzazione del nostro patrimonio naturale.

Nelle scorse settimane, i bambini e le bambine nate nel 2024 nel comune di Ascoli Piceno hanno ricevuto una cartolina speciale in cui il Comune, Ascoli Servizi Comunali ed Ecoinnova si congratulano per la loro nascita, annunciando l’albero piantato in loro onore, simbolo di un legame duraturo con la natura. Inoltre, le due aziende ricordano che è attiva l’iniziativa “Adotta un albero”, attraverso la quale ciascuno di noi può contribuire alla crescita e alla cura di un albero nel “Bosco dei Ricordi”. Questa iniziativa è parte di un progetto di rigenerazione sostenibile, in cui innovazione e rispetto per l’ambiente vanno di pari passo. Ascoli Servizi Comunali Srl crede fermamente nell’importanza di tutelare l’ambiente e favorire l’evoluzione naturale dell’ecosistema. Adottando un albero, sarà possibile seguirne la crescita e il suo sviluppo, contribuendo attivamente alla creazione di un nuovo polmone verde per il territorio di Ascoli Piceno. Con “Adotta un albero” è possibile fare un regalo speciale per celebrare un compleanno, un anniversario, una nascita o un matrimonio, oppure semplicemente per offrire un pensiero originale e significativo. In questo modo, oltre a fare un dono alla persona, si compie anche un gesto di valore verso la natura, supportando la salvaguardia e la valorizzazione di un ambiente naturale e contribuendo al ripristino dell’equilibrio tra uomo e natura.

