ASCOLI PICENO – C’è delusione, inutile nascondersi.

La sconfitta per 3-1 dell’Atletico Ascoli contro l’Isernia allo stadio “Don Mauro Bartolini” di Monticelli nel pomeriggio di domenica 23 marzo è stata una doccia fredda.

Ma la miglior medicina è sempre la stessa ovvero pensare a rifarsi immediatamente fin dalla prossima partita del girone F di serie D.

A fine gara si è presentato in sala stampa mister Simone Seccardini, ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “Per me il primo goal dell’Isernia era in fuorigioco e non è un nostro errore, poi lo rivedremo, perlomeno era dubbio. Forse una svista colossale del guardalinee. Il secondo gol ospite è, invece, un errore di Clerici che ha provato il velo ed è partita una transizione avversaria fatale. Abbiamo provato a riaprire la partita, prima a pareggiarla e poi a vincerla ma non ci siamo riusciti. Il terzo gol avversario è una situazione dove al 90% fischiano fallo a favore del portiere ed invece…quindi sono due goal subiti per dubbi arbitrali e uno per un nostro errore. Ricordiamo alla fine di questa partita dei nostri tiri, situazioni in area e pericoli mentre non ricordo parate del nostro Pompei. L’Isernia ha fatto la partita che ci aspettavamo e io faccio i complimenti ai miei ragazzi, ci sono purtroppo mancati solo i goal. Gli episodi e una condotta arbitrale che ha concesso solo due ammoniti ai nostri avversari nonostante il loro continuo ostruzionismo hanno fatto la differenza. Ci sono ovviamente demeriti anche nostri come la troppa frenesia e foga che hanno determinato situazioni che non ci hanno premiato ma oggi tre episodi ci hanno condannato alla sconfitta. Oggi non mi sento di recriminare per quanto riguarda l’approccio e la tenacia. Noi abbiamo preparato bene la partita. Volevamo vincere la partita per avvicinarci all’obiettivo salvezza ma non ci siamo riusciti e ripartiremo da martedì ad Ancona dove metteremo la nostra solita intensità e dedizione traendo insegnamento dai nostri errori. Questa sconfitta non deve minare le nostre certezze e la grande volontà di raggiungere l’obiettivo salvezza il prima possibile”.

