ASCOLI PICENO – Il Lions Club Ascoli Piceno Colli Truentini ha organizzato, in collaborazione con la Questura di Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno e della Banca del Piceno, un incontro con Manuel Bortuzzo, nuotatore paralimpico, che presenterà il suo libro “Rinascere”. L’evento si svolgerà presso il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, martedì 25 marzo alle ore 10 ed è rivolto in particolare agli studenti delle Scuole Secondarie.

Nel 2019, la giovane promessa del nuoto – classe 1999 – venne raggiunta per errore da un colpo di pistola durante un agguato a Roma. Manuel Bortuzzo restò paralizzato per una lesione al midollo. Era tra i nomi in lizza per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Negli anni a venire riprende ad allenarsi con l’obiettivo, raggiunto, di approdare ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024: qui vince il bronzo dei 100 rana Sb4.

