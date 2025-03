ASCOLI PICENO – La scorsa settimana sono stati consegnati all’associazione San Vincenzo De Paoli, alla Caritas di Ascoli Piceno e alla casa famiglia Santa Gemma, i giocattoli donati dagli ascolani presso il banchetto allestito sotto le festività natalizie dal gruppo territoriale Piceno interno del M5S.

La raccolta rientra nell’ambito della tradizione natalizia “Giocattoli in Movimento”, iniziativa nazionale del MoVimento 5 Stelle che coniuga la solidarietà con le buone pratiche per l’ambiente. Alla consegna dei giocattoli presenti gli esponenti delle associazioni, oltre ai membri del gruppo Piceno interno del M5S, Dora Cruciani, Giorgio Carboni e Maria Uva.

“Giocattoli in Movimento” rappresenta in primo luogo un messaggio culturale, che ogni espressione della politica dovrebbe recare con sé: trasmettere ad adulti e bambini il valore della solidarietà e coniugarlo con la sostenibilità ambientale, per ridare una nuova vita a giocattoli usati ancora in buone condizioni per far felici altri bambini con famiglie in difficoltà economiche e sociali.

