ASCOLI PICENO – “Concludiamo le Giornate Fai di Primavera con un successo grandioso: 9000 presenze nei sette beni della provincia di Ascoli”.

Così in una nota sui Social il Fai Giovani Piceno: “Un ringraziamento a tutti i volontari, ai docenti e agli apprendisti Ciceroni che hanno portato le loro conoscenze e il loro impegno per far scoprire la bellezza della nostra provincia rendendo speciale le Giornate Fai di Primavera in occasione del 50° anniversario del Fondo Ambiente Italiano. Un momento bellissimo che ha valorizzato la cultura e ha permesso a tantissimi visitatori di conoscere luoghi straordinari”.

Il Fai Giovani Piceno conclude sui Social: “Un sentito grazie anche alla Croce Rossa, alla Protezione Civile, alla Start, alle amministrazioni e ai sindaci dei comuni di Ascoli, Offida e San Benedetto del Tronto, all’Ascoli Calcio, a Confindustria Ascoli, alla Lega Navale di San Benedetto del Tronto e alla Marina Militare. La delegazione Fai di Ascoli, il Gruppo Fai Giovani Piceno e il gruppo di San Benedetto del Tronto non si fermano qui. Stiamo già studiando i luoghi da aprire per le Giornate Fai d’Autunno”.

