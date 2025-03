ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 25 marzo, dal Comune di Ascoli Piceno.

In data 3 aprile 2025 dalle ore 8:30 alle ore 12:30 si procederà allo smontaggio della gru installata presso il cantiere in Via Q.C. Rufo .

Saranno adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 del giorno 3 aprile 2025:

Via Q. C. Rufo1. interdizione alla circolazione veicolare e pedonale ,con l’obbligo di garantire l’accesso e l’uscita ai veicoli dei residenti qualora ce ne fosse la necessità;

Via Niccolò IV1.istituzione su tutta la via,del divieto di sosta con rimozione forzata, con l’interdizione del transito veicolare sulla suddetta via.

Via del Trivio1. all’intersezione con via Niccolò IV l’obbligo svolta verso via A.Ceci per i veicoli provenienti da via Cairoli.

