ASCOLI PICENO – Iniziativa culturale.

Domenica 30 marzo si svolgerà il tour culturale “Ascoli città di Papi” con partenza alle 15 davanti al Palazzo dei capitani in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno.

Si tratta di una iniziativa promossa dal Circolo Acli Oscar Romero Aps/Asd, in collaborazione con U.S. Acli Marche Aps e U.S. Acli provinciale Ascoli Piceno/Fermo Aps, col contributo del Comune di Ascoli Piceno (Sostegno a circoli ricreativi anziani).

La partecipazione alla manifestazione è gratuita ma occorre prenotare con un messaggio al numero 3939365509 (entro il 27 marzo indicando il proprio nome e cognome). E’ prevista la partecipazione massima di 80 persone.

L’iniziativa prevede l’attraversamento di un percorso cittadino della durata di 2 ore circa, con una guida turistica abilitata, dedicato a conoscere meglio i tanti legami tra la città delle cento torri ed i pontefici nel corso della storia.

In caso di pioggia la manifestazione sarà spostata ad altra data.

