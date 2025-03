CASTORANO – Domenica 30 marzo alle ore 17 presso il Teatrino Parrocchiale di Castorano sito in via Roma, si terrà il terzo dei 5 appuntamenti in programma dedicati al progetto di Cineforum comunale.

Dopo i primi due eventi firmati Disney Pixar, il terzo incontro propone la visione della versione live-action di Dumbo, film del 2019 diretto da Tim Burton.

Questo remake del grande classico Disney del 1941 mantiene il cuore della storia originale—un elefantino dalle orecchie enormi capace di volare—ma ne amplia la narrazione, introducendo nuovi personaggi umani e approfondendo i temi dell’emarginazione, della famiglia e dello spettacolo. L’inconfondibile stile di Burton, gotico e malinconico ma al tempo stesso affascinante, pervade l’intero film, trasformandolo in una favola visivamente incantevole ed emozionante. La sua sensibilità verso i diversi, tema ricorrente nella sua cinematografia, emerge con forza, rendendo questa versione di Dumbo un’opera in perfetta sintonia con la poetica del regista.

L’evento è parte del progetto “Benessere in Comune”, realizzato dal Comune di Castorano con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, coordinato da U.S. Acli Marche, promosso da 3Sicc APS e in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria della Visitazione.

La partecipazione è gratuita.

