OFFIDA – La Filodrammatica Gruppo Amici dell’Arte APS (Gad’A) di Offida ha ottenuto un prestigioso riconoscimento al 5° Festival Regionale UILT Marche, svoltosi il 23 marzo presso l’Auditorium Luzi di Comunanza. La compagnia ha conquistato il premio come Miglior Spettacolo in Assoluto con l’opera Casa Anton, liberamente tratta da Anton Čechov e diretta da Francesco Facciolli.

“Desidero esprimere il mio più vivo apprezzamento per la Compagnia Gad’A – commenta Marica Cataldi nel doppio ruolo di assessore alla Cultura di Offida e vice presidente UILT Marche – per la straordinaria vittoria. Questo riconoscimento non solo premia l’impegno e la passione dei membri della compagnia, ma sottolinea anche quanto sia fondamentale il sostegno delle istituzioni per la valorizzazione delle realtà culturali locali”.

“Siamo molto soddisfatti del livello qualitativo del festival regionale – continua il presidente della Uilt Marche Mauro Molinari – Abbiamo voluto fortemente questa kermesse, per promuovere lo sviluppo della cultura teatrale. Ringraziamo Gianfranco Fioravanti per la parte organizzativa, la giuria e la selezionatrice dei lavori Maria Adele Giommarini e l’Amministrazione di Comunanza per averci ospitati”.

Oltre al premio principale, la compagnia ha ricevuto ulteriori riconoscimenti: Migliore Attrice Caratterista a Pamela Marinucci nel ruolo di Tania e Migliore Attrice Giovane Esordiente a Silvia D’Angelo nel ruolo di Masha. Questi successi evidenziano l’impegno della compagnia nella formazione di giovani talenti, risultato del lavoro svolto nei laboratori teatrali estivi sotto la guida dei registi Francesco Facciolli e Scilla Sticchi.

“In un contesto in cui il settore culturale è spesso marginalizzato – conclude il sindaco Luigi Massa – la nostra Amministrazione continua a investire in progetti come il Festival Serpente Aureo organizzato dal Gad’A e giunto alla 9° edizione, che promuovano la cultura come strumento di crescita e coesione sociale: la cultura è un elemento cruciale per il benessere e la prosperità di una comunità”.

