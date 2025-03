ASCOLI PICENO – “Un incontro estremamente collaborativo e fattivo che ci ha consentito di fare il punto sulla riparazione e ricostruzione delle caserme dei Carabinieri danneggiate a seguito del sisma 2016. La presenza dell’Arma ha una funzione strategica nell’Appennino centrale dove, accanto alla necessità di ricostituire i nostri borghi, è anche indispensabile ripristinare appieno quei presidi di legalità e sicurezza che fanno percepire in modo chiaro la presenza dello Stato e restituiscono un senso di normalità”.

Lo ha detto il Commissario Straordinario al Sisma 2016 Guido Castelli al termine dell’incontro avuto oggi a Roma, presso la Strutturale Commissariale con il Generale di Divisione Antonio Di Stasio, capo del quarto Reparto Logistico presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Colonnello Pasqualino Toscani, Capo Ufficio Infrastrutture del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

“Nelle regioni Abruzzo, Lazio Marche e Umbria – prosegue Castelli – risultano in fase di attuazione 34 interventi (19 nelle Marche, 8 in Abruzzo, 6 nel Lazio, 1 in Umbria). I lavori sono finanziati attraverso l’ordinanza Ordinanza Speciale 27/2021 e Ordinanza Speciale 69/2023, per un importo complessivo di circa 108 milioni di euro. L’obiettivo comune resta immutato: continuare nel lavoro in corso di svolgimento con i Carabinieri e l’Agenzia del Demanio per completare i lavori il prima possibile”.

In Abruzzo sono previsti otto interventi, di cui 4 in corso, per un importo complessivo di fondi commissariali pari a oltre 21 milioni di euro. Di questi otto, cinque riguardano la demolizione e ricostruzione di caserme. Si tratta di Montereale (Aq), dove sono in corso in fase di esecuzione i lavori di demolizione e ricostruzione della caserma dei Carabinieri e dei carabinieri forestali. A Teramo sono in corso di esecuzione i lavori di manutenzione straordinaria della caserma Vigili del fuoco. A Sulmona (Aq) sono in corso le indagini preliminari per la demolizione e ricostruzione della caserma per gli agenti della Polizia Penitenziaria mentre è in fase di verifica il progetto definitivo per l’adeguamento sismico della stazione del Comando dei Carabinieri. A Castelli (Te) sono in corso gli studi e le indagini preliminari per la nuova costruzione della stazione comando dei Carabinieri Forestali. A Teramo sono in corso di esecuzione i lavori di manutenzione straordinaria sia delle ex carceri giudiziarie che dell’ex ufficio del registro, mentre è in fase di verifica il progetto definitivo per il miglioramento sismico di una porzione del Convento di San

Domenico.

Nel Lazio, in provincia di Rieti, sono previsti 6 interventi, di cui 5 inerenti caserme, per un importo

complessivo di oltre 29 milioni di euro. Si tratta della ricostruzione della caserma dei Carabinieri e del

Corpo forestale (Verifica del progetto esecutivo), della demolizione e ricostruzione caserma dei

Carabinieri di Accumoli (Gara appalto integrato), dell’adeguamento sismico dell’Hangar XVI del Nucleo

Elicotteri Carabinieri a Rieti (progettazione esecutiva), del miglioramento sismico della caserma dei

Carabinieri (gara per i lavori in corso) e del miglioramento sismico del Comando Scuola Forestale (lavori

in esecuzione) di Cittaducale. Sono inoltre previsti i lavori di demolizione e ricostruzione dell’ex

palazzina R.U.N.A a Rieti.

Le Marche hanno una programmazione totale di circa 54 milioni di euro. In provincia di Macerata sono

finanziate le demolizioni e ricostruzioni delle caserme di Visso, Serravalle di Chienti, Camerino, Fiastra,

Pieve Torina, Ussita, Castelsantangelo sul Nera, la nuova costruzione del reparto Carabinieri “Monti

Sibillini” a Visso e le manutenzioni straordinarie dei presidi a San Severino Marche e Tolentino, della

Caserma dei Vigili del Fuoco di Camerino e di un’altra struttura a Castelsantangelo sul Nera e

l’adeguamento sismico della Stazione Carabinieri a Fiuminata. In provincia di Ascoli, la demolizione e

ricostruzione riguarda le caserme di Arquata del Tronto e Montegallo. La manutenzione straordinaria è

prevista per le caserme dei Carabinieri di Ascoli Piceno, Castignano e Montemonaco, sempre ad Ascoli per

la Caserma della Guardia di Finanza.

In Umbria è in corso la redazione del progetto definitivo/esecutivo dell’intervento, finanziato con

Ordinanza 109 di adeguamento sismico della Caserma dei Carabinieri di Norcia, per un importo

programmato di 4,4 milioni di eur

