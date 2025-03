ASCOLI PICENO – Mylove Eventi porta la primavera nel cuore di Ascoli Piceno. L’appuntamento è per sabato 29 e domenica 30 marzo, in piazza del Popolo, dalle 9 alle 20. Un fine settimana colorato con la mostra-mercato dedicata al mondo dei fiori, della natura e dell’artigianato creativo. Piazza del Popolo si trasformerà in un meraviglioso giardino a cielo aperto, dove scoprire pezzi unici e incontrare chi crea con passione. Sarà un’occasione perfetta per acquistare qualcosa di speciale e respirare l’atmosfera della primavera.

Sulle bancarelle degli espositori di Mylove Eventi ci saranno piante, piante grasse, fiori, terrecotte di Deruta e terrecotte tunisine, attrezzature per la cura del verde, idee per il giardino, decorazioni e accessori ispirati alla natura, prodotti naturali, artigianato e creazioni del proprio ingegno con sassi, fiori essiccati, lavanda, fiori artificiali, cucito creativo. Un intero weekend in cui vivaisti, artigiani, produttori e creativi porteranno il meglio delle loro creazioni.

“Felici di essere ospiti come prima data nella piazza più bella d’Italia – ha detto Carmen Lisa Carella, titolare dell’agenzia Mylove Eventi – Ringrazio l’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Marco Fioravanti, per l’ospitalità. La mostra mercato dei fiori, con la sua formula consolidate nel tempo e sempre molto apprezzata dai visitatori, sarà un’occasione per passeggiare e acquistare, ad esempio, nuovi articoli per il giardino e per il terrazzo”.

