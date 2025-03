ASCOLI PICENO – Nella giornata di ieri, la Protezione Civile regionale ha emanato un’allerta idraulica e idrogeologica arancione per il territorio piceno, valida per l’intera giornata di oggi, alla luce delle forti piogge previste. Per questi motivi l’Amministrazione comunale ha deciso di attivare il COC – Centro Operativo Comunale – così da gestire in maniera efficace le eventuali emergenze che potrebbero verificarsi.

“Raccomandiamo ai cittadini la massima prudenza – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – perché le previsioni hanno annunciato precipitazioni diffuse, soprattutto nel settore meridionale della nostra regione e quindi in tutto il Piceno. Da parte nostra abbiamo attivato il COC così da essere pronti a intervenire qualora fosse necessario”.

