A partire dalle ore 08:30 di martedì 01 aprile 2025 e fino al 14 aprile 2025 , si procederà alla demolizione e allontanamento macerie, fabbricato ubicato in Piazza Don Benvenuto Cantalamessa intersezione con Via G. Speranza.

Saranno adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità, dalle ore 8:30 del 1 aprile 2025 alle ore 24 del 14 aprile 2025:

Piazza D. Benvenuto Cantalamessa:

interdizione del transito veicolare e deviazione del pedonale nel perimetro Nord e Ovest;

divieto di sosta con rimozione coatta;

obbligo di svolta a destra, verso Via S. Cellini , per i veicoli provenienti da Via M. Sgariglia, all’intersezione con Piazza D. Benvenuto C.

obbligo di svolta a sinistra, verso Via E. Mari , per i veicoli provenienti da Via G. Tranquilli, all’intersezione con Piazza D. Benvenuto C.;

I residenti nel tratto di Via S. Cellini che va dal civ. 1 all’intersezione con Via Amalfi , potranno accedere da Via Bari – Via Marco Sgariglia.

