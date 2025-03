Il programma, oltre ai menù speciali in quasi 40 ristoranti operativi nella cittadina, prevede incontri e visite guidate per scoprire le bellezze delle Cento Torri

ASCOLI PICENO – Dopo il successo dello scorso anno, torna anche per il 2025 il Festival di Gastronomia “In Ascoli si mangia bene e..” che la Pro Loco di Ascoli Piceno APS organizza con il Patrocinio del Comune di Ascoli. Questa seconda edizione si svolgerà nei giorni 28 – 29 – 30 marzo e coinvolgerà anche quest’anno una quarantina di attività gastronomiche del capoluogo piceno, in cui verranno proposti, sia a pranzo che a cena, menù con piatti tipici al prezzo fisso (e scontato) di 25 euro. Una tre giorni di sapori, un evento reso possibile proprio dall’unione di tantissimi ristoratori che, insieme, intendono promuovere la gastronomia locale ed il territorio in tutta Italia. E la Pro Loco promuove l’evento, sponsorizzando in ambito nazionale le pagine social di “In Ascoli Piceno si mangia bene e..”.

L’entità promozionale per Ascoli potrà aumentare ancora in futuro, anno dopo anno, anche con l’impegno di un numero sempre maggiore più ristoratori, impegnati a creare e servire menù speciali. Oltre all’aspetto prettamente legato al cibo, in occasione della tre giorni di festival gastronomico ci saranno anche eventi culturali. Per l’edizione 2025 la Pro Loco Ascoli Piceno APS ha organizzato visite guidate alla scoperta della città, della sua storia e del suo patrimonio artistico e architettonico. Nelle visite, totalmente gratuite e aperte a tutti, i partecipanti saranno accompagnati da guide professioniste in tre diversi percorsi a tema distribuiti nei tre giorni della manifestazione. Ritrovo di partenza in Piazza Arringo (davanti al Comune).

Venerdì 28 marzo 2025 ore 15,30 : “ Ascoli Piceno città della ceramica”

Percorso tra arte e artigianato alla scoperta dei monumenti della città e delle botteghe dei ceramisti

Sabato 29 marzo 2025 ore 16 : “ Ascoli medievale”

Percorso nel centro storico della città alla scoperta di torri e rue, cercando di rivivere nel suo antico e suggestivo assetto urbano fortificato

Domenica 30 marzo 2025 ore 16 : “ Ascoli da picena a romana”

Visita alla città alla ricerca delle tracce della sua fase più antica, quella della Asculum che fu riferimento per tutta la gente Picena.

Inoltre, presso la libreria Rinascita, avranno luogo alcuni importanti momenti culturali, a partire da venerdì 28, alle ore 17,30 con la conversazione ad opera della giornalista Piersandra Dragoni, dedicata al mese di marzo con il tema “Donne d’arte.

Tutte le informazioni sulla manifestazione e sui ristoranti aderenti nella pagina face book della Pro Loco di Ascoli Piceno .Aps.

