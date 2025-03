ASCOLI PICENO – Il Consiglio comunale ad Ascoli è convocato per il giorno 3 aprile – giovedì – alle ore 15 in seduta ordinaria e in 1ª convocazione con il seguente ordine del giorno. La seduta sarà visibile via streaming, link sul sito del Comune.

1. RISPOSTA ORALE ALL’INTERROGAZIONE N. 15 (PROT. N. 11568) PRESENTATA IN DATA 07.02.25, E INTEGRATA CON SUCCESSIVA COMUNICAZIONE DEL 10/02/2025 (PROT. N. 11881), DAI CONSIGLIERI COMUNALI DEL GRUPPO “FORZA ASCOLI”, PALANCA PATRIZIA E PANICHI SERGIO, AI SENSI DELL’ART. 29 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN MERITO ALLA DISPONIBILITÀ DI REALIZZARE NELL’AREA EX-CARBON ANCHE UN PALAZZETTO POLIFUNZIONALE.

2. RISPOSTA ORALE ALL’INTERROGAZIONE N. 16 (PROT. N. 13002) PRESENTATA IN DATA 13/02/2025 DAI CONSIGLIERI COMUNALI GREGORIO CAPPELLI, FRANCESCO AMELI, ANDREA DOMINICI, MARTA LUZI, MANUELA MARCUCCI, EMIDIO NARDINI, ANGELO PROCACCINI, AI SENZI DELL’ARTICOLO 29 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN MERITO ALLE CONDIZIONI DI DEGRADO DEL PARCO “COLUCCI” E RESPONSABILITÀ DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO.

3. RISPOSTA ORALE ALL’INTERROGAZIONE N. 18 (PROT. N. 21788) PRESENTATA IN DATA 14.03.2025 DAI CONSIGLIERI COMUNALI GREGORIO CAPPELLI, FRANCESCO AMELI, ANDREA DOMINICI, MARTA LUZI, MANUELA MARCUCCI, EMIDIO NARDINI, ANGELO PROCACCINI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 29 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN MERITO ALLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DEL PROGETTO “REALIZZAZIONE DEL PARCO TORRENTE CASTELLANO”.

4. APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI DEL 04.12.2024, 19.12.2024, 30.12.2024, 21.01.2025 e del 18.02.2025.

5. CONSULTA COMUNALE PER LA SALUTE – APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO.

6. RETTIFICA DELL’IDENTIFICAZIONE DEL LOTTO “O” INSERITO NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2024 – 2026.

7. CESSIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, UBICATO IN ASCOLI PICENO, AGLI ASSEGNATARI AVENTI TITOLO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 36/2005 E APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI ASCOLI PICENO E L’ERAP MARCHE.

8. CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO LOCALITA’ MONTICELLI VIA DEI GLICINI – PEDONALE DI PONENTE. ACQUISIZIONE CHIOSCO AMOVIBILE AL PATRIMONIO COMUNALE.

9. MOZIONE A SEGUITO DI INTERROGAZIONE PRESENTATA IN DATA 23/01/2025 PROT. 6290 DAI CONSIGLIERI COMUNALI PREMICI EMIDIO, ASCARINI MARIKA, PETRACCI PATRIZIA, MAROZZI EMANUELA, LATTANZI LUIGI, PALANCA PATRIZIA, DI MICCO MANUELA, FILIAGGI ALESSANDRO, IN MERITO AL MANTENIMENTO DEL TRIBUNALE DI ASCOLI NELLA SEDE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA.

10. MOZIONE, EX ART. 30 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, PRESENTATA IN DATA 20/02/2025 (PROT. N. 15090) DAI CONSIGLIERI COMUNALI AMELI FRANCESCO, CAPPELLI GREGORIO, DOMINICI ANDREA, LUZI MARTA, MARCUCCI MANUELA, NARDINI EMIDIO, PROCACCINI ANGELO, CONCERNENTE INIZIATIVE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA E DELLA LIBERTA’ DI INFORMAZIONE.

11. MOZIONE A SEGUITO DI INTERROGAZIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, PRESENTATA IN DATA 20/02/2025 (PROT. N. 15092) DAI CONSIGLIERI COMUNALI AMELI FRANCESCO, CAPPELLI GREGORIO, DOMINICI ANDREA, LUZI MARTA, MARCUCCI MANUELA, NARDINI EMIDIO, PROCACCINI ANGELO, AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO RESIDENZIALE AUTISMO AST ASCOLI PICENO.

12. MOZIONE A SEGUITO DI INTERROGAZIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, PRESENTATA IN DATA 20/02/2025, PROT. N. 15093, DAI CONSIGLIERI COMUNALI AMELI FRANCESCO, CAPPELLI GREGORIO, DOMINICI ANDREA, LUZI MARTA, MARCUCCI MANUELA, NARDINI EMIDIO, PROCACCINI ANGELO RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL PIANO ANTENNE NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO.

13. MOZIONE A SEGUITO DI INTERROGAZIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, PRESENTATA IN DATA 20/02/2025, PROT. N. 15202, DAI CONSIGLIERI COMUNALI PASSERINI GIORGIO, MAROZZI EMANUELA, POLI ALESSIO, MARTELLINI MARIA PAOLA, IN MERITO ALL’INSEDIAMENTO DI NUOVI CORSI DI STUDIO UNIVERSITARI AD OPERA DELLA LINK UNIVERSITY.

14. MOZIONE A SEGUITO DI INTERROGAZIONE, PRESENTATA IN DATA 20/02/2025, PROT. N. 15259, DAL CONSIGLIERE COMUNALE PASSERINI GIORGIO IN MERITO ALLA SITUAZIONE DEGLI IMPIANTI SCIISTICI DI MONTE PISELLI.

15. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 17/09/2024 PROT. 80333 DAL CONSIGLIERE COMUNALE GREGORIO CAPPELLI PRIMO FIRMATARIO + ALTRI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DI UN’AREA ATTREZZATA PER L’ACCENSIONE FUOCHI ATTA ALLA COTTURA DI VIVANDE LOCALIZZATA AL PIANORO DI SAN MARCO.

16. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 25/10/2024 PROT. 93362 DAL CONSIGLIERE COMUNALE ASCARINI MARIKA PRIMO FIRMATARIO + ALTRI IN MERITO ALL’ELIMINAZIONE DELLO STATO DI DEGRADO E DI PERICOLO PER LA SICUREZZA PER L’INCOLUMITA’ PUBBLICA DI N.7 EDIFICI PRIVATI NEL QUARTIERE DI MONTICELLI.;

17. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 25/10/2024 PROT. 93364 DAL CONSIGLIERE COMUNALE ASCARINI MARIKA PRIMO FIRMATARIO + ALTRI IN MERITO AL RECUPERO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA INUTILIZZATO NEL TERRITORIO COMUNALE.;

18. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 15/11/2024 PROT. 99832 DAL CONSIGLIERE COMUNALE PREMICI EMIDIO FIRMATARIO + ALTRI IN MERITO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA ” SAN GIUSEPPE” (KM 177) E STATO DEI LAVORI DEL VIADOTTO “ADRIATICO” DEL RACCORDO AUTOSTRADALE 11 ‘ASCOLI-MARE’;

19. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 28/01/2025 PROT. 7985 DAI CONSIGLIERI COMUNALI CAPPELLI GREGORIO, AMELI FRANCESCO, LUZI MARTA, DOMINICI ANDREA, MARCUCCI MANUELA, NARDINI EMIDIO, PROCACCINI ANGELO, IN MERITO AL POSIZIONAMENTO DI UN CARTELLO A OGNI INGRESSO DELLA CITTÀ: “ASCOLI PICENO, CITTÀ MEDAGLIA D’ORO DELLA RESISTENZA”.

20. ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 21/03/2025 PROT. 23936 DAL CONSIGLIERE COMUNALE CAPPELLI GREGORIO + ALTRI IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI PALESTINA E ALL’APPELLO PER LA PACE E LA RECIPROCA SICUREZZA TRA ISRAELE E PALESTINA

