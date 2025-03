ASCOLI PICENO – La Scuola di Ateneo di Architettura e Design ‘Eduardo Vittoria’ di Ascoli Piceno, dell’Università di Camerino è felice di promuovere l’ottavo incontro di Editoria & Progetto, mercoledì 2 aprile 2025, alle ore 18, presso la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno.

L’ottavo appuntamento è dedicato al tema della pratica curatoriale e dell’allestimento di mostre con la presentazione del volume Architettura e Arte. Negli archivi di BBPR, Dardi, Monaco e Luccichenti, Moretti (Lettera 22, 2024) di Luca Galofaro e del volume Zibaldone scritto dal collettivo Campo (Veii, 2024).

Presentano i volumi di Galofaro e ne discutono con l’autore Manuel Scortichini, assegnista di ricerca della Scuola di Ateneo di Architettura e Design, Unicam e Giulia Menzietti, ricercatrice della Scuola di Ateneo di Architettura e Design, Unicam.

Architettura e Arte. Negli archivi di BBPR, Dardi, Monaco e Luccichenti, Moretti

offre un racconto originale sul rapporto tra arte e architettura nel lavoro di alcuni tra i più importanti architetti italiani del Novecento. Il volume raccoglie il materiale della mostra “Architetture a regola d’arte”, al museo MAXXI di Roma, ed è arricchito da contributi di esperti che, attraverso progetti, documenti, immagini e carteggi, evidenziano l’approccio interdisciplinare al progetto di architettura, in cui la dimensione personale si interseca con quella professionale.

Zibaldone è un ritratto collettivo del dibattito sull’architettura e sulla città dell’ultimo decennio. Metà testo e metà immagini, diario e antologia, atlante e album di ritagli, raccolta di cartoline e saggio visivo, un libro che si muove con libertà attraverso i media, le discipline e le generazioni, un progetto che invita i lettori a costruire i propri percorsi, disegnando costellazioni da una rete di punti. In questo modo, il libro apre una riflessione sulla pratica curatoriale come mezzo per costruire un sapere comune sull’architettura, allargando gli orizzonti e moltiplicando le agenzie. Lo Zibaldone registra l’attività di CAMPO come una piattaforma dinamica che raccoglie una moltitudine di esperimenti, indagini e metodi di ricerca di oltre 100 collaboratori. CAMPO è uno spazio di dibattito, studio e celebrazione dell’architettura fondato nel 2015 da Gianfranco Bombaci, Matteo Costanzo, Luca Galofaro e Davide Sacconi.

Luca Galofaro, architetto, è professore associato presso l'Università di Camerino. Tra i fondatori dello studio IaN+, con il quale ha vinto la Medaglia d'Oro dell'architettura Italiana per l'opera prima (2006) ed è stato tra i finalisti dell'Aga Khan Award del (2013),dello Iakov Chernikhov International Prize 2010. La sua ricerca si concentra sulla relazione fra l'architettura, la teoria e la pratica curatoriale. Nel 2017 e 2019 è curatore della Biennale di Architettura di Orleans al Frac Centre val de Loire. Nel 2015 è tra i fondatori della piattaforma di ricerca CAMPO www.campo.space e di lgsma. Tra le sue pubblicazioni Artscapes. Art as an approach to contemporary landscape (Editorial Gustavo Gili, Barcellona 2003), An Atlas of Imagination (DAMDI, Seoul, 2015) nos années de solitude (les presses du réel 2017). An Atlas of Imagination nel 2016 è diventato una mostra. Una selezione dell'Atlante dell'Imaginazione fa parte della collezione del Frac Center di Orleans.

