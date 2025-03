ASCOLI PICENO – È tempo di confrontarsi e guardare al futuro anche per il direttivo CNA Servizi alla comunità Ascoli Piceno, che nel pomeriggio di mercoledì 26 marzo si è riunito per fare il punto della situazione in vista dell’assemblea provinciale del prossimo 24 maggio.

Come già avvenuto nelle ultime settimane per altre unioni CNA, gli associati attivi in un comparto che comprende meccatronici, carrozzieri, gommisti, balneari, tintolavanderie e operatori del verde si sono ritrovati nella sede CNA di San Benedetto per la tradizionale assemblea dei mestieri.

Per l’occasione, alla presenza del responsabile provinciale Daniele Gladioli, sono stati ufficialmente nominati i componenti del nuovo direttivo ed eletti gli imprenditori che per i prossimi 4 anni avranno il compito di rappresentare da presidenti il proprio settore di attività, facendosi portavoce di proposte e iniziative a nome dei colleghi di tutto il Piceno.

È il caso di Raffaella Ciotti, titolare di un centro pneumatici a Monteprandone, nominata presidente CNA Gommisti Ascoli Piceno, e di Roberto Fanni, titolare di un centro revisioni a Monsampolo del Tronto e neopresidente CNA Meccatronici Ascoli Piceno.

«In questi anni abbiamo affiancato le nostre imprese in una serie di importanti cambiamenti normativi che hanno coinvolti uno dei comparti più rappresentativi della nostra provincia – dichiara Daniele Gladioli – Continueremo in questa direzione anche nei prossimi 4 anni, nella consapevolezza di poter contare su imprenditori competenti ed estremamente attenti alle dinamiche del proprio settore di competenza».

Un esempio concreto è rappresentato dalla categoria “Meccatronica”, che racchiude al suo interno tutte le attività che fino a qualche anno fa rientravano nella “Meccanica/motoristica” ed “Elettrauto”. A questo proposito, la CNA di Ascoli Piceno informa le aziende interessate che è stata ufficialmente prorogata al 5 luglio 2025 la scadenza per l’adeguamento dei responsabili tecnici di impresa, che entro tale data dovranno attivarsi per ottenere l’abilitazione alla categoria mancante.

Dal 6 agosto in poi, in caso di mancato adeguamento alle norma, il responsabile tecnico non potrà più abilitare l’impresa, che dovrà necessariamente comunicare la sospensione o cessazione della propria attività.

Per ulteriori informazioni in merito è possibile contattare gli uffici CNA telefonicamente ai numeri 0736.42176 (Ascoli) e 0735.658948 (San Benedetto) o, in alternativa, via e-mail agli indirizzi [email protected] e [email protected]

