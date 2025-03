ARQUATA DEL TRONTO – L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha approvato il progetto esecutivo da 1.187.000 euro per

la riparazione del cimitero di Pretare, frazione di Arquata del Tronto, nell’entroterra

piceno, tra le più colpite dal terremoto del 2016/2017.

«Questo territorio ha subito una tragedia che non ha risparmiato niente e nessuno, ed i cui

effetti distruttivi si sono riverberati su ogni aspetto quotidiano delle comunità che lo

vivono – spiega il commissario alla ricostruzione Guido Castelli -. Per questo il nostro

impegno qui non può e non deve conoscere esitazioni di alcun tipo. In tal senso, la

collaborazione tra Comune, Usr e la Regione guidata dal presidente Francesco Acquaroli

risulta a dir poco fondamentale».

Il complesso di Pretare è stato pesantemente compromesso, riportando gravi danni a due

blocchi di loculi (lotto A e lotto B) e alla cappellina privata, con espulsione di diverse bare.

Il progetto è dunque volto a demolire sia i due blocchi che la stessa cappellina,

ricostruendoli con struttura portante in cemento armato e rivestimento in travertino.

Prima della loro demolizione dovrà essere realizzato un nuovo blocco loculi, destinato ad

ospitare le bare da estumulare.

Sono previsti, inoltre, l’installazione di una cisterna

interrata per la raccolta delle acque piovane, la nuova impermeabilizzazione delle

coperture di tutti i loculi e il ripristino dell’impianto di illuminazione.

