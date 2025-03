Nata nel 1984, la corsa si svolge contemporaneamente in numerose città italiane ed estere, promuovendo valori di pace, diritti e cooperazione internazionale

SPINETOLI – Vivicittà è una manifestazione podistica internazionale promossa dall’Unione Italiana Sport Per tutti (UISP), che unisce sport, impegno sociale e solidarietà.

Nata nel 1984, la corsa si svolge contemporaneamente in numerose città italiane ed estere, promuovendo valori di pace, diritti e cooperazione internazionale.

L’edizione del 2025 coinvolgerà 44 città italiane, tra cui Ancona, Arezzo, Aosta, Bari, Bolzano, Cagliari, Civitavecchia, Enna, Ferrara, La Spezia, Latina, Livorno, Palermo, Parma, Pescara, Piacenza, Ragusa, Reggio Emilia, Rimini, Salice Terme, Sassari, Siena, Terni, Torino, Torri di Quartesolo e Spinetoli.

Oltre ai centri italiani, Vivicittà si svolgerà anche in diverse città estere, tra cui Tuzla (Bosnia Erzegovina), Saint-Ouen, Vitry, Saint Caprais e Vieux Condè (Francia), Othsu, Osaka, Yokohama e Tokyo (Giappone).

Quest’anno il Comitato UISP territoriale di Ascoli Piceno ha organizzato l’evento in collaborazione con il Gruppo Podistico Avis Pagliare Spinetoli, con il prezioso supporto logistico e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Spinetoli.

Dettagli dell’evento a Spinetoli

Data: Domenica 6 aprile 2025

Ritrovo: Ore 8:00 presso il Parco La Pinetina, nei pressi del Palazzetto dello Sport a Pagliare del Tronto, in via Vecchi

Partenza: Ore 9:30 per la gara agonistica; ore 9:35 per la camminata ludico-motoria

Percorso: Gara competitiva di 10 km e camminata ludico-motoria

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 4 aprile 2025.

La quota di partecipazione è di 7€ per la gara agonistica e 5€ per la camminata ludico-motoria, da pagarsi al ritiro del pettorale.

È possibile iscriversi online tramite il portale ENDU oppure inviando una mail a [email protected].

Saranno premiati i primi 3 classificati assoluti, sia uomini che donne.

Inoltre, verranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria FIDAL, dai 16-22 anni fino a 70 e oltre, sia maschile che femminile.

È previsto un punto ristoro lungo il percorso.

Il pacco gara, contenente prodotti alimentari o altro, sarà consegnato alla riconsegna del chip.

Il cronometraggio sarà curato da Sport For You Srl – EVODATA Official Timer, con chip a rendere da posizionare ai lacci delle scarpe.

Vivicittà rappresenta un’occasione unica per coniugare sport e impegno sociale, promuovendo valori di pace, diritti e solidarietà.

La partecipazione è aperta a tutti, atleti e appassionati, per vivere insieme una giornata all’insegna dello sport e della condivisione.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Comitato Territoriale UISP di Ascoli Piceno o visitare il sito ufficiale della manifestazione.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.