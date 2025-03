ASCOLI PICENO – Nel corso della seconda giornata di InLife International Quality Life Forum ad Ascoli Piceno, è intervenuto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ribadendo il ruolo centrale della scuola nella formazione della persona, soprattutto in un’epoca di grandi opportunità ma anche di vulnerabilità. Durante il suo intervento a InLife Forum, ha sottolineato l’importanza della scuola nella promozione del benessere e della consapevolezza, anche in relazione alla crescente rilevanza della questione demografica.

“In un Paese come l’Italia, dove la questione demografica influenzerà sempre più le scelte di governo, è fondamentale creare le condizioni per favorire nuove nascite, partendo da un sistema educativo che garantisca tutela e consapevolezza sin dall’infanzia – ha spiegato Valditara –. Questo obiettivo passa attraverso una scuola che ponga al centro la crescita armoniosa e il benessere dei bambini”. Il ministro è intervenuto nella giornata dedicata all’alimentazione e ai sani stili di vita: “Ho voluto le nuove linee guida sull’educazione civica, che mettano al centro la salute dei nostri studenti, la corretta alimentazione e la sintesi tra sport e istruzione. Siamo costantemente impegnati in iniziative che valorizzano la salute, la corretta alimentazione, l’importanza del prendersi cura del proprio corpo e dello sport”.

“A quasi due giorni di Forum – ha sottolineato l’assessore regionale alle Attività Produttive Andrea Maria Antonini – diventa già chiara, l’identità e l’obiettivo di questo Forum. Il valore degli ospiti internazionali intervenuti nell’illustrare gli esempi delle best practices di tutto il mondo, ci hanno dato informazioni importantissime su come poter incidere in meglio sulla qualità della vita e sul benessere. L’obiettivo è quello di capire che attraverso una sana alimentazione e l’attività fisica si migliora sia il benessere fisico che mentale della persona e tutto ciò ci permette di sviluppare politiche di benessere da applicare non solo a livello regionale, ma su scala nazionale. Dobbiamo partire dalle scuole perché attraverso l’educazione, la sensibilizzazione e tutto ciò che riusciamo a trasmettere ai più giovani, siamo certi che è qualcosa che poi rimarrà sempre nel tempo. Con meno malati avremmo il risparmio di risorse sulla sanità che per una regione piccola come le Marche significherebbe qualche decina di milioni di euro l’anno. Tali risorse potremmo utilizzarle per finanziare tante altre attività, quali sostegno alle aziende, formazione, sport, cultura e tante altre”.

Durante la giornata sono intervenute anche numerose personalità di spicco del panorama internazionale come lo scienziato Luigi Fontana, Katie Wilson ex vice sottosegretario all’alimentazione del governo Obama, Federico Varazi, vicepresidente di Slow Food Italia. Fontana si è soffermato sulle evidenze scientifiche a favore della dieta mediterranea e degli effetti della restrizione calorica, Wilson invece ha parlato delle esperienze maturate sotto la presidenza Obama. È anche intervenuta Arianna Scarpellini direttrice didattica delle scuole primarie di San Marino, che ha spiegato i risultati ottenuti nel cambiamento di abitudini di bambini e famiglie grazie al progetto “Healthy Habits”. E poi ancora, Rino Agostiniani presidente della Società Italiana di Pediatria, Alessandro Miani, presidente della Società Italiana medicina ambientale, il medico ascolano Mauro Mario Mariani, Ettore Bologna, responsabile scientifico della Fondazione Ferrero. Insieme a loro lo scienziato Paolo Galli, il professor Giorgio Brandi, la britannica Helen Kingston, medico inglese che ha ridotto i costi sanitari promuovendo la socialità tra gli anziani, Betina Bergmann Madsen, chief advisor a Copenaghen, nell’approvvigionamento di alimenti sostenibili e biologici, Mark Ritchie, già segretario di Stato del Minnesota, Angelo Mellone, direttore intrattenimento day time della Rai. Sul palco per un panel promosso dal Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio anche il presidente Gino Sabatini con Michele De Vita, Robert Rakar, Ada Sabic Lipovaca, Antonia Radic Brka.

