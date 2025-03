ASCOLI PICENO – Sulla scia delle novità emerse nelle ultime ore, come deciso dal Consiglio dei Ministri grazie all’impegno del Presidente del Consiglio, la Cna di Ascoli Piceno accoglie positivamente la scelta di prorogare a gennaio 2026 l’entrata in vigore dell’obbligo di assicurazione contro gli eventi catastrofali per le piccole imprese.

Nelle ultime settimane, nel Piceno come a livello nazionale, l’associazione si era fatta portavoce delle fin troppe criticità con cui le aziende, considerati i tempi decisamente stretti, erano costrette a convivere nella stipula di polizze obbligatorie su cui, ad oggi, aleggiano numerosi elementi di incertezza.

La proroga a gennaio 2026 risulta senza dubbio adeguata per sciogliere tutti i nodi interpretativi, fissare criteri e requisiti standard dei contratti, realizzare il portale Ivass che consenta alle imprese di confrontare le offerte e scegliere in modo realmente consapevole.

Alla luce delle ultime novità, il tavolo convocato per lunedì prossimo al Mimit con le associazioni datoriali diventa ora un prezioso appuntamento per definire in tempi rapidi il percorso per costruire un quadro chiaro ed efficiente.

«La nostra associazione è stata costantemente in prima linea nel dialogare con le istituzioni, a ogni livello, per tutelare chi fa impresa dalle incertezze legate a dei termini non congrui alla portata di questa misura – dichiarano Francesco Balloni e Arianna Trillini, direttore e presidente della CNA di Ascoli Piceno – La concessione di una proroga rappresenta una decisione di buon senso nei confronti delle piccole e medie imprese, colonna vertebrale del nostro Paese e cuore pulsante dell’economia del Piceno. La proroga ci consente di valutare attentamente le criticità emerse fin qui e di sottoscrivere delle convenzioni con le compagnie assicurative che possano agevolare i nostri associati nella stipula delle polizze».

