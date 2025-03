ASCOLI PICENO – “Possiamo davvero parlare di salute senza parlare di alimentazione? E possiamo parlare di alimentazione senza parlare di suolo? La risposta è no” Con queste parole, Federico Varazi, vicepresidente di Slow Food Italia, ha aperto il suo intervento nel corso di InLife, l’evento dedicato all’innovazione e alla sostenibilità in corso ad Ascoli Piceno.

Nel suo intervento, Varazi ha sottolineato il profondo legame tra la salute del suolo, la qualità del cibo e il benessere dell’uomo, un aspetto troppo spesso sottovalutato nel dibattito pubblico. “Il nostro cibo non nasce sugli scaffali dei supermercati. Nasce dalla terra, e la terra è viva” ha affermato. “Il suolo ospita circa due terzi della biodiversità terrestre, con oltre 10 miliardi di microrganismi per grammo di terra fertile. Questa biodiversità è alla base non solo della fertilità del terreno, ma anche della qualità del cibo che produciamo e, di conseguenza, della nostra salute”.

Secondo il vicepresidente di Slow Food Italia, un suolo sano è il primo passo per garantire un’alimentazione ricca di nutrienti e benefica per l’uomo. “Quando il suolo è sano, produce cibo ricco di nutrienti e microrganismi favorevoli. E questa ricchezza arriva fino al nostro intestino. Tra cibo, suolo e salute c’è un filo invisibile che ci riguarda tutti”.

L’intervento di Varazi si inserisce nel più ampio impegno di Slow Food Italia nella promozione di un’agricoltura sostenibile e rispettosa dell’ambiente. L’evento InLife, che continua a ospitare esperti e professionisti del settore agroalimentare, ha fornito un’importante occasione di confronto su tematiche cruciali per il futuro della nostra alimentazione e del pianeta. Dopo l’intervento, il referente di Slow Food si è diretto a Cagli (PU) per partecipare alla conferenza di presentazione della manifestazione “Distinti Salumi” che si terrà dal 25 al 27 aprile e rivolto a tutelare e valorizzare la norcineria artigianale italiana, frutto di biodiversità, saperi e comunità.

