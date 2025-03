ASCOLI PICENO – La felicità e un sorriso grande così.

L’Atletico Ascoli nel pomeriggio di domenica 30 marzo ha sconfitto l’Ancona al “Conero” per 2-0.

Una storica impresa, un altro capitolo da ricordare in due anni di serie D. Il girone F ormai da tempo ha rispetto per i giovani bianconeri.

La classifica vede gli ascolani a quota 39 punti al settimo posto.

A fine gara si è presentato come di consueto mister Simone Seccardini, ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club: “L’atteggiamento dell’Atletico Ascoli è stato quello di sempre, anche al cospetto di una grande squadra piazza come l’Ancona. Abbiamo deciso di non lasciare niente al caso e di essere cinici e concreti. Dovevamo approcciare bene e non rischiare nulla perché avevamo contro una squadra solida e pericolosa in transizione. Nel primo tempo abbiamo preso il dominio del gioco e serrato i ranghi, nella seconda frazione c’è stato più equilibrio e abbiamo rischiato poco cercando di sfruttare le ripartenze come, appunto, abbiamo fatto. La quota salvezza a mio parere è fra i 42-44 punti, ora siamo a 39 e quindi dobbiamo pedalare ancora un po’ per raggiungere il nostro obiettivo”.

