Come Raggiungere Dire Fare Ascoltare In auto:Da Nord e Sud: Prendi l’A14 fino all’uscita San Benedetto del Tronto, poi segui il raccordo autostradale per Ascoli Piceno. Da Roma: Opzione autostrada A24 + SS80, oppure la suggestiva SS4 Salaria. In treno:La stazione più vicina è San Benedetto del Tronto, collegata ad Ascoli Piceno con treni regionali e autobus. In aereo:Gli aeroporti più vicini sono Pescara, Ancona e Roma, con collegamenti ferroviari e autobus diretti.

In autobus:Servizio giornaliero da Roma ad Ascoli con la compagnia Start. Una volta in città, la Bottega del Terzo Settore e Palazzo dei Capitani del Popolo si trovano nel cuore del centro storico, facilmente raggiungibile a piedi.