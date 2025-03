Enigmi, aneddoti, e risvolti di una realtà che necessariamente abbiamo dato per vera, ma che poi scopriremo essere sorprendentemente falsa ed estremamente comica

ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale.

Sabato 5 aprile 2025 alle ore 21 al PalaFolli di Ascoli Piceno andrà in scena “Vero o Falso” nuovo spettacolo del comico Marco Capretti.

“Vero o Falso” è il titolo che racchiude l’essenza di questo spettacolo, in novanta minuti Marco esplorerà circa tremila anni di storia conosciuta, dai misteri delle piramidi, passando per le tavole di Mosè, per arrivare allo sbarco sulla luna.

Enigmi, aneddoti, e risvolti di una realtà che necessariamente abbiamo dato per vera, ma che poi scopriremo essere sorprendentemente falsa ed estremamente comica.



I più famigerati cattivi della storia, sono stati effettivamente così cattivi?



Quanti papi hanno esercitato il potere spirituale (e temporale) contemporaneamente?



Se il decreto legge sull’alcol di Salvini fosse già stato fatto nel secolo scorso? Come è andata veramente tra Michael Jackson ed Albano?

E se la colonna sonora di Rocky fosse stata scritta in Italia?

Queste sono solo alcune delle curiosità, che porteranno allo spettatore una visione diversa da quella conosciuta, una visione del tutto nuova, sbalorditiva a volte romantica.

L’ausilio delle proiezioni, arricchirà la narrazione con contenuti video e fotografici inediti, sorprendenti ed ovviamente comici.



La storia riscritta in una nuova chiave, innovativa, curiosa e spiritosa.



Nasce così uno spettacolo dove il pubblico si incuriosisce, partecipa e ride, e data la spontaneità, i temi del contesto, ed il linguaggio utilizzato, risulta estremamente piacevole ed adatto a tutte le età.

I biglietti sono disponibili presso la Biglietteria del Palafolli oppure online su www.palafolli.it

Ingresso € 15,00 – Ridotto € 12,00

Per info o prenotazioni 0736-352211.

