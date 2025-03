ASCOLI PICENO – Si comunica che in data primo aprile 2025 dalle ore 18 fino al termine dello smontaggio gru la ditta Panichi srl procederà allo smontaggio della gru installata c/o il proprio cantiere in Via dei Tibaldeschi ad Ascoli. Saranno adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità, dalle ore 18 del giorno di martedì 1 aprile 2025 sino al termine delle operazioni.

Via XX Settembre: