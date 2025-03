Il Festival musicale, giunto alla sua ottava edizione e seguito da un ampio pubblico di appassionati, si aprirà domenica 6 aprile con il progetto “Donando note”, evento nato in sinergia con l’Avis di Ascoli

ASCOLI PICENO -Dopo il successo della scorsa edizione torna con rinnovato entusiasmo la Primavera Chitarristica, serie di quattro recital musicali dedicati alla chitarra classica, presentata nelle sue multiformi potenzialità.

Il Festival musicale, giunto alla sua ottava edizione e seguito da un ampio pubblico di appassionati, si aprirà domenica 6 aprile con il progetto “Donando note”, evento nato in sinergia con l’Avis di Ascoli Piceno.

Frutto di questa iniziativa è la Suite “Il Dono” del compositore e chitarrista Michele Di Filippo. Si tratta di un’opera inedita per orchestra di chitarre e voci recitanti che verrà eseguita, sotto la direzione dello stesso compositore, dall’Ensemble Chitarristico Piceno, dall’Ensemble Chitarristico Piceno Junior composto dagli alunni degli ISC ad Indirizzo Musicale del territorio, e dagli alunni del Conservatorio “G. B. Pergolesi” di Fermo.

Protagonista del secondo appuntamento della Primavera Chitarristica, domenica 13 Aprile, sarà il Verace Duo formato da Emiliano Verrino (mandolino) e Marco Surace (chitarra).

Attraverso il loro progetto musicale “Pucciniana”, i due musicisti proporranno al pubblico alcuni estratti dalle opere di Giacomo Puccini da loro trascritte in occasione del centenario della morte del compositore lucchese. Alle celebri arie tratte dalle opere pucciniane di maggior successo verranno accostate le sue musiche strumentali, arrangiate per duo di chitarre e per chitarra e mandolino.

Nel terzo appuntamento di domenica 27 Aprile avremo l’opportunità di ascoltare la giovane e talentuosa chitarrista Vera Danilina premiata nei più prestigiosi concorsi musicali internazionali. Le sue esibizioni, caratterizzate da una tecnica brillante e da un suono bellissimo, lasciano il pubblico senza fiato. I suoi concerti, registrati per il canale YouTube Siccas Guitars, hanno ottenuto un notevole successo e milioni di visualizzazioni.

Finale imperdibile, domenica 11 Maggio, con il quarto concerto che vedrà sul palco il duo formato da Cesare Chiacchiaretta (bandoneon) e Giampaolo Bandini (chitarra). Musicisti apprezzati nel panorama concertistico per la loro forza comunicativa e per il loro carisma, ci proporranno un recital dal titolo evocativo Tango del suburbio che sarà un viaggio nel mondo musicale sudamericano attraverso il fascino e la magia dei suoi strumenti più rappresentativi.

Punti di forza della Primavera Chitarristica sono la ricerca di un elevatissimo livello delle proposte concertistiche, la volontà di raggiungere un pubblico più vasto ed eterogeneo possibile, l’attenzione alle giovani generazioni di musicisti ed ascoltatori.

Tutti i concerti si svolgeranno presso l’Auditorium Carisap “E. Neroni”, con inizio alle ore 18.

