ASCOLI PICENO – Dopo il pari a reti inviolate contro la Vis Pesaro, i bianconeri di mister Di Carlo si preparano alla sfida di sabato 5 Aprile contro il Gubbio. Il match valido per la 35esima giornata del girone B del campionato di Serie C, è in programma alle ore 17:30 allo stadio “Barbetti” .

Gli avversari

Gli umbri reduci dalla vittoria per 2 a 0 sul Carpi, sono attualmente in zona playoff, nell’ultima posizione buona della griglia, con 44 punti in classifica frutto di 12 vittorie, 8pareggi e 14 sconfitte, con 29 gol fatti e 35 subiti. Alla guida troviamo l’ex fantasista bianconero Gaetano Fontana, subentrato a Taurino, che non avrà a disposizione gli infortunati Tentardini, Signorini e Giovannini. All’andata al “Del Duca” terminò con la vittoria di misura del Picchio, con l’autorete di Roberto Pirrello.

Aprile decisivo

L’Ascoli non può più permettersi passi falsi, mancano 4 gare al termine della regular season. Il 27 aprile si chiude il campionato con l’ultima gara al Del Duca contro il Legnago Salus, prima però il Gubbio, poi la Torres in casa e il 13 Aprile e nel giorno di Pasquetta in trasferta contro il Sestri Levante. Quattro gare che determineranno se l’Ascoli potrà raggiungere la salvezza diretta, cadere nei playout o addirittura raggiungere i playoff. Il calcio è imprevedibile e gli scenari sono vari, sicuramente l’obiettivo è e rimane la salvezza diretta da raggiungere il prima possibile.

Le parole dell’ex bianconero Frati

Nell’intervista rilasciata al Corriere Adriatico, l’ex attaccante bianconero Alessio Frati ha dichiarato che la squadra deve pensare solo all’obiettivo salvezza: «Il campionato di C non è facile, nessuno molla e fino all’ultima domenica c’è da lottare, è la storia che lo insegna. L’obiettivo è la salvezza, la squadra deve pensare solo a questo, unirsi e fare più punti possibile. Bisogna mettersi metaforicamente l’elmetto in testa e lottare su tutti i campi, ogni partita è una battaglia. Vedo anche le squadre delle primissime posizioni soffrire. Per salvarsi servono i gol. Bisogna ricordarsi che non è un singolo giocatore che può salvare la stagione, ma tutti insieme».

