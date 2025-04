In programma anche una serie di incontri su sport e alimentazione e anche un incontro sull’importanza dell’alimentazione in gravidanza

ASCOLI PICENO – La città delle Cento Torri è entrata nel vivo di una manifestazione molto importante.

Nella mattinata del 31 marzo si è tenuta la conferenza stampa ad Ascoli, all’Arengo, dove è stato presentato il programma degli eventi per “Ascoli Città Europea dello Sport” da aprile a giugno e illustrato l’avvio dei corsi Blsd defibrillatori.

Tra le iniziative più rilevanti, il passaggio del Giro d’Italia il 17 maggio, il campionato italiano dei Vigili del Fuoco di Ultra trail running a San Marco, un incontro con il nutrizionista di Jannik Sinner, ma anche il potenziamento dell’impiantistica sportiva e la possibilità di creare un campus sportivo in stile americano.

Ascoli Piceno ospiterà altri giovani sportivi americani per una settimana. A giugno le Ascolimpiadi, evento che coinvolgerà duemila ragazzi delle scuole e anche l’accensione della fiamma olimpica con un ospite a sorpresa, non ancora svelato.

In programma anche una serie di incontri su sport e alimentazione e anche un incontro sull’importanza dell’alimentazione in gravidanza.

L’assessore allo Sport Nico Stallone ha aggiunto in conferenza: “Anche se Ascoli non ha il mare, ci sarà anche un appuntamento per il campionato italiano di Motosurf al lago di Gerosa. Il 7 e 8 giugno ci sarà anche un torneo giovanile di basket, che si svolgerà a Piazza Arringo. Per l’evento con il nutrizionista di Sinner, si parlerà di come funziona l’alimentazione ad alti livelli, mentre ci sarà anche un altro evento che riguarda lo sport dilettantistico. Ci saranno anche corsi gratuiti di Blsd, importantissimi per la prevenzione”.

Nei prossimi giorni verrà stilato il calendario completo con tutti i dettagli.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.