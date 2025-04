ASCOLI PICENO – “Si informa la cittadinanza che, a causa dell’improvvisa rottura di una condotta idrica presso la strada che conduce a Valle Fiorana, all’altezza del civico 79, è stata disposta la chiusura della strada in entrambe le direzioni”.

Così dal Comune di Ascoli Piceno in una nota diffusa nella serata del primo aprile: “Sarà, comunque, possibile transitare per le arterie stradali di Fonte di Campo e di Valle Senzana. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, i tecnici del Comune e i responsabili Ciip, già a lavoro per ripristinare nel minor tempo possibile la situazione. Si fa presente che il danno alla condotta idrica potrebbe arrecare, nelle prossime ore, alcuni disservizi agli abitanti del quartiere di Monticelli”.

