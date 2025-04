“L’obiettivo è sempre quello di far prevalere l’interesse della comunità e dei cittadini” afferma il Governatore

ASCOLI PICENO – “Ieri sera abbiamo nominato il nuovo Direttore dell’Ast di Ascoli Piceno. La scelta è stata fatta al termine dell’iter di aggiornamento dell’albo degli idonei. In queste occasioni non ci sono vincitori né vinti, è normale che ci sia un dibattito ed è giusto che ognuno esprima la propria legittima posizione considerata anche l’importanza di queste figure che hanno la grande responsabilità di occuparsi della salute delle nostre comunità. La scelta è ricaduta su un professionista di lungo corso, il dottor Antonello Maraldo. L’obiettivo è sempre quello di far prevalere l’interesse della comunità e dei cittadini”.

Così l’annuncio del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, diffuso nella mattinata del 2 aprile sui Social.

