CASTORANO – Fare cultura significa anche impegnarsi a che le giovani generazioni, ad iniziare fin dalla tenera età, capiscano l’importanza ed il rispetto dell’ambiente laddove questo incrocia aspetti fondamentali quali la corretta nutrizione ed il consumo alimentare di qualità.

E’ da inquadrare in questo contesto l’impegno e la lungimiranza dell’Amministrazione Comunale della sindaca Rossana Cicconi nell’aderire con convinzione alla “Green Food Week 25”, iniziativa in programma dal 7 all’11 aprile su tutto il territorio nazionale e promossa da Foodinsider per incentivare le mense italiane a proporre menù più sostenibili e rispettosi del pianeta, ed in particolar modo per valorizzare e diffondere l’alimentazione a basso impatto ambientale all’interno delle mense scolastiche, universitarie e aziendali.

Un’iniziativa che punta a ridurre concretamente l’impatto dell’alimentazione sul clima, poiché, come dimostrano gli studi scientifici, il sistema alimentare è responsabile di oltre un quarto delle emissioni globali di gas serra.

La Green Food Week rappresenta un’opportunità per riscoprire la dieta mediterranea, valorizzando i legumi come protagonisti del pasto, scegliendo cibi stagionali e locali, coltivati con metodi che preservano la fertilità del suolo, come il biologico, per garantire una maggiore qualità e sostenibilità alimentare.

Quest’anno l’attenzione è non solo sul cibo a basso impatto ambientale, ma anche sulla prevenzione degli sprechi alimentari che contribuiscono all’8% delle emissioni di CO2 nell’atmosfera.

“Il Comune di Castorano aderisce con estrema convinzione all’iniziativa – tengono a dire gli amministratori comunali castoranesi con, in testa, la sindaca Rossana Cicconi, la sua vice Marika Maoloni e la giovane consigliera delegata Giorgia Ciccanti -, fornendo agli alunni delle scuole dell’Infanzia e Primaria, nella giornata di giovedì 10 aprile, un menù ‘green’ attraverso il quale valorizzare i prodotti di stagione a base di verdure e legumi. Sarà un’occasione per riflettere con i bambini, i giovani studenti e le proprie famiglie sulle scelte alimentari sane e che tengono conto del rispetto dell’ambiente”.

Da dire che le mense delle scuole castoranesi servono abitualmente da tempo pasti all’insegna del benessere alimentare che privilegiano ingredienti sani e di basso impatto ambientale, e questa iniziativa è strumento per valorizzare e far conoscere, fungendo da cassa di risonanza, l’importanza rivestita da una politica alimentare che è essa stessa veicolo culturale in grado di aumentare la qualità della vita dei cittadini, in particolare educando le giovani generazioni a prendersi cura dell’ambiente in cui vivono.

