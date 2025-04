ASCOLI PICENO – Soddisfazione e ambizioni per il futuro imminente.

L’Atletico Ascoli dopo la vittoria storica di Ancona è pronta per una nuova sfida.

Nel pomeriggio di domenica 6 aprile ci sarà il match contro il Chieti e si giocherà allo stadio “Del Duca”. Un palcoscenico importante, gara valevole per il girone F di serie D.

Il Club ascolano ha intervistato il numero 10 Manel Minicucci, ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale: “Con una cornice del genere e con un pubblico caldo come quello anconetano, dovevamo affrontare la partita con coraggio e personalità, e così è stato. Abbiamo impattato benissimo la gara siamo stati bravi a soffrire nei momenti in cui gli avversari hanno tenuto il pallino del gioco. Questi ambienti tirano fuori il meglio di noi come gruppo e come singoli. Purtroppo nel calcio si sa molte volte il risultato finale non rispecchia la prestazione di una squadra e quest’anno è successo più volte. Nonostante ciò la nostra forza è stata quella di non snaturarci e fino all’ultimo credere nella nostra filosofia e nelle nostre qualità anche quando i momenti non giravano a nostro favore. L’astinenza dal gol per un attaccante è come un veleno che si insedia lentamente, sta a te essere consapevole delle tue capacita come antidoto anche quando non si trova la marcatura sul tabellino. Poi c’è il gruppo che mi ha sempre sostenuto, ogni singolo ragazzo di questa famiglia lo ha fatto. È un orgoglio e un sogno che si realizza, per tutti noi, quello di giocare al Del Duca. Quando ci è stato comunicato l’emozione era palpabile nell’aria, son proprio emozioni quelle che mi piacerebbe far provare a tutti coloro che vorranno venire domenica a vederci, perchè Ascoli ama lo sport e il Calcio e contro il Chieti sarà una prima esperienza per questo Atletico in un’arena che ha ospitato la serie A: sarebbe bello avere il sostegno della città”.

