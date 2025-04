L’esperienza formativa è articolata in tre giorni di corso settimanali della durata di tre ore, dal 18 marzo fino all’esame finale del 9 aprile. A giugno previsti altri corsi.

ASCOLI PICENO – Un’opportunità unica per immergersi nel mondo affascinante della pizza, dalla selezione delle farine fino alla cottura, il corso di formazione organizzato in collaborazione tra l’associazione “L’Aula del Sorriso” e il maestro Pizzaiolo Amato Laurenzi sta volgendo al termine.

L’esperienza formativa che sico sta tenendo in Via della Bonifica 20, è articolata in tre giorni di corso settimanali della durata di tre ore di lezione, dal 18 marzo fino all’esame finale del 9 aprile. Un percorso che spazia dalla teoria alla pratica, permettendo ai partecipanti di acquisire competenze fondamentali sulla qualità delle farine, le tecniche di impasto e i segreti della cottura.

Sono dieci i corsisti partecipanti non solo appassionati di pizza, ma anche lavoratori del settore, si tratta di : Dawid Pierantozzi, Chiara Di Carlo, Yari e Francesco Raggonici: titolari della pizzeria “L’Angolo delle Tradizioni” a Valle Castellana, Ferdinando Giorgi e Monica Sigmirean, del ristorante “Peppe Lu Brrí”, Cristian Zilli, Serena Zucconi, Maria Grazia Ventura, Flora Gega e Filippo Del Zompo.

Il corso rappresenta un’occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano approfondire le proprie conoscenze sulla panificazione anche solo a livello amatoriale. Un’esperienza formativa che permetti di acquisire competenze pratiche e teoriche fondamentali per creare le pizze.

Altri corsi in partenza ci saranno da giugno, si avvieranno solo con la partecipazione minima di 8 corsisti. Per info https://www.facebook.com/scuolapizzaioliascolipiceno





