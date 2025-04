Saranno quattro giorni molto intensi per i soci espositori, divisi tra quelli all’interno della collettiva Marche, quelli esterni ad essa ma all’interno del padiglione 7 e quelli presenti con stand propri in altri padiglioni

ASCOLI PICNEO – Riconoscibilità, identificazione chiara, denominazione di origine. Si aggiungano caratteristiche non riproducibili e territorio sorprendente. Questi saranno i fili conduttori che caratterizzeranno la promozione del Consorzio Vini Piceni quest’anno presente alla 57 ° edizione del Vinitaly di Verona con bene 29 aziende, numero superiore a quello dello scorso anno.

Saranno quattro giorni molto intensi per i soci espositori, divisi tra quelli all’interno della collettiva Marche, quelli esterni ad essa ma all’interno del padiglione 7 e quelli presenti con stand propri in altri padiglioni. Il Consorzio al Vinitaly continuerà a promuovere l’Offida Docg, nelle tipologie Pecorino, Passerina e Rosso, il Rosso Piceno Dop, anche nella tipolgia Superiore, il Falerio, anche nella tipologia Pecorino ed il Terre di Offida Dop nelle tipologie passito e spumante.

“Sono orgoglioso di questa presenza importante spiega il presidente del Consorzio Vini Piceni Simone Capecci – Ciò significa come la base sociale creda alla promozione delle nostre eccellenze e che questa rappresenti il miglior antidoto verso quei fattori esterni, in teoria negativi, che potrebbero minare oggi l’immagine delle eccellenze del nostro territorio quali i dazi, i vari provvedimenti sui limiti per la guida ed il cambiamento climatico.

Da non tacere, poi, il tanto dibattuto problema del vino dealcolato, processo che va guardato non come problema a prescindere, quindi con prudenza e senza pregiudizio, ma che vogliamo non interessi le denominazioni di origine e che sia più chiaro anche sul piano legislativo riguardo le modalità di presentazione di esso e le diciture da riportare in etichetta.”

“Ma la migliore arma letale sarà quella della chiara identificazione della provenienza e della conseguente qualità – continua Simone Capecci – che ci permette di affermare con orgoglio che “io sono piceno”

Per questo l’attività promozionale, che verrà esaltata al Vinitaly, punterà su questi fattori positivi. In particolare, quel legame tra prodotto finale e vitigni di origine, prevalentemente Pecorino, Passerina e Montepulciano, sulla loro spiccata autoctonia ovvero sulla certificazione che alcune varietà di vite, tipiche qui possono esprimere il meglio di sé, solo qui scopriamo la tipicizzazione di un territorio non riproducibile che esalta prodotti non riproducibili.

Tra noi permane la consapevolezza, parlando di Piceno, che ci troviamo di fronte ad una “Italia che non ti aspetti” rinnovando quel senso di sorpresa al gusto delle nostre denominazioni ed alla scoperta del territorio che lo genera”.

Il programma al Vinitaly presso la cosiddetta “Terrazza Marche” sarà molto intenso.

La domenica si partirà con un interessante convegno tenuto dai Prof Emidio Albertini e il Prof Gianpiero Marconi, docenti di Genetica dell’Università degli Studi di Perugia dal titolo “Genetica e biotecnologie per la viticoltura e l’enologia del futuro” dove verranno approfonditi temi cruciali come la possibilità che queste moderne tecniche genetiche possano progressivamente sostituire i tradizionali metodi di incrocio e selezione varietale

Nella stessa giornata ci sarà un focus ed una degustazione guidata, da parte dell’Ais Marche, di prodotti con base vitigno “Grenache” che nel tempo sta caratterizzando e tipicizzando i rossi di molti soci del Piceno, pur in forme legate alla indicazione geografica tipica “Marche”

Il giorno dopo si terrà una Masterclass dal titolo “The Piceno DOC, the wine you don’t expect” dove sarà possibile illustrare le peculiarità delle Dop a quindici buyer stranieri, in collaborazione con l’ICE.

Il martedì sarà interamente dedicato alle degustazioni delle dop degli espositori della collettiva, attraverso un producente confronto con le altre denominazioni delle Marche.

I NUMERI

Il Consorzio Vini Piceni nasce nel 2002, con l’obiettivo di valorizzare la produzione enologica del Piceno che, negli ultimi anni, ha raggiunto numeri e risultati importanti. Ad oggi, la realtà del Consorzio è composta da 56 soci, tra aziende agricole e cantine picene, per un totale di circa 700 viticoltori coinvolti, Nell’anno appena trascorso sono state circa 7 milioni le bottiglie prodotte.

L’export rappresenta circa il 45 % del fatturato globale

Queste le aziende socie presenti al Vinitaly:

Stand Marche Pad7 stand C9 desk

CANTINA SESI- APPIGNANO (AP) 36 CASTIGNANO CANTINE DAL 1960- CASTIGNANO (AP) 40 LA CANOSA- ROTELLA (AP) 35 LE CANA’- CARASSAI (AP) 43 PANTALEONE- ASCOLI PICENO 41 SANGIOVANNI AZIENDA AGROBIOLOGICA – OFFIDA (AP) 37 TENUTA SPINELLI- CASTIGNANO (AP) 42 TENUTE IL CRINALE- CASTORANO (AP) 44 TERRA FAGETO- PEDASO (FM) 38 VIGNETI SANTA LIBERATA BIO- FERMO 39

Pad.7 STAND

CARASSANESE- CARASSAI (AP) E10 CARMINUCCI VINI- GROTTAMMARE (AP) C5 COLLEVITE – CANTINE DELLA MARCA- MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP) D6 DE ANGELIS- CASTEL DI LAMA (AP) A10 IL CONTE VILLA PRANDONE- MONTEPRANDONE (AP) B9 LA CANTINA DEI COLLI RIPANI- RIPATRANSONE (AP) B7 LE CANIETTE- RIPATRANSONE (AP) C10 OFFICINA DEL SOLE- MONTEGIORGIO (FM) D6 PODERE SABBIONI (Micro Mega Wines) – CORRIDONIA (MC) 319MMW PODERI SAN LAZZARO (FIVI)- OFFIDA (AP) F10/G10 desk 4 SALADINI PILASTRI- SPINETOLI (AP) B8 SAN FILIPPO (Vinitaly BIO) – OFFIDA (AP) 238 Bio SIMONE CAPECCI RIPATRANSONE (AP) B7 TENUTA COCCI GRIFONI RIPATRANSONE (AP) D6 TENUTA LA RISERVA (area Confagricoltura) CASTEL DI LAMA (AP) TERRAPREMIATA – MONTEGIORGIO (FM) 9B TERRE D’ARENGO – ASCOLI PICENO 9B VELENOSI -ASCOLI PICENO C10 VINI CENTANNI- MONTEFIORE DELL’ASO (AP) B8

Questo è il programma presso la terrazza Marche:

DOMENICA 6 APRILE Ore 15:00 – 16:00

Sala Raffaello – “Genetica e biotecnologie per la viticoltura e l’enologia del futuro” – Incontro a cura del Consorzio Tutela dei Vini Piceni

– Simone Capecci – Presidente Consorzio Tutela dei Vini Piceni

– Andrea Maria Antonini – Assessore all’Agricoltura della Regione Marche

– Prof. Emidio Albertini – Docente di Genetica Università degli Studi di Perugia

– Prof. Gianpiero Marconi – Docente di Genetica Università degli Studi di Perugia

Moderatore – Armando Falcioni – Direttore Consorzio Tutela dei Vini Piceni

Convegno sulla ricerca e applicazione di tecniche genetiche che attivano o introducono geni per la resistenza alla siccità o patologie vegetali su varietà di vite già esistenti e iscritte al catalogo nazionale delle varietà. Le possibilità offerte dall’ ingegneria genetica apre importanti prospettive per il settore vitivinicolo e pone contestualmente interrogativi significativi riguardo ai disciplinari di produzione DOC e DOCG

DOMENICA 6 APRILE Ore 16:00 – 17:00

Sala Raffaello – Degustazione Guidata IGT Marche Rosso -Grenache

“Il Grenache nel Piceno identità da scoprire” del Consorzio Tutela dei Vini Piceni a cura di Stefano Isidori – Presidente AIS Marche

I vini ottenuto da questo vitigno, storicamente coltivato nel Piceno da un lungo periodo potrebbe aver generato nel tempo quella variabilità clonale tale da renderla esclusiva manifestando caratteristiche particolari che sono oggetto di studi da alcuni anni per il riconoscimento di un clone locale.

MARTEDI 8 APRILE dalle ore 10:00 alle 17:00

Degustazioni Guidate dei Consorzi marchigiani – Sala Raffaello

Si susseguiranno 5 degustazioni congiunte dei due Consorzi delle Marche. Ogni degustazione sarà a tema offrendo una panoramica del nostro patrimonio enologico che metterà in risalto le peculiarità e le caratteristiche che contraddistinguono i vini di tutto il territorio marchigiano.

Il Consorzio e la promozione dell’eccellenza picena

Il Consorzio Vini Piceni nasce, nel 2002, con l’obiettivo di valorizzare la produzione enologica del Piceno. Ad oggi, la realtà del Consorzio è composta da 56 soci, tra aziende agricole e cantine, per un totale di circa 700 viticoltori coinvolti, e può vantare un vino DOCG, l’Offida, il DOCG più diffuso delle Marche, nelle tipologie Pecorino, Passerina e Rosso, e tre vini DOC, cioè il Rosso Piceno (anche nella tipologia Superiore), il rosso maggiormente prodotto nella regione, il Falerio (anche nella tipologia Pecorino) ed il Terre di Offida nelle versioni Passerina Spumante e Passito.

