CASTORANO – Domenica 6 aprile alle ore 17 presso il Teatrino Parrocchiale di Castorano sito in via Roma, si terrà il quarto dei 5 appuntamenti in programma dedicati al progetto di Cineforum comunale.

Dopo la proiezione della rivisitazione del classico Disney Dumbo di Tim Burton, il quarto film in rassegna sarà Fantastic Mr. Fox di Wes Anderson, regista che condivide con Burton uno stile fortemente riconoscibile e un gusto per l’estetica artigianale, sperimentato con successo anche attraverso l’animazione in stop-motion (seppur con approcci diversi), di cui Fantastic Mr. Fox è un esempio emblematico.

Il film racconta la storia di Mr. Fox, una volpe furba e impulsiva che, dopo anni di vita tranquilla con la sua famiglia, non riesce a resistere alla tentazione di tornare a rubare polli, scatenando così la vendetta di tre spietati allevatori.

Attraverso questa avventura, Anderson offre una rilettura ironica dell’omonimo romanzo di Roald Dahl, costruendo un racconto divertente e visivamente affascinante, sottolineato dalla sua tipica simmetria compositiva e da un’atmosfera calda, esaltata da tonalità autunnali.

Con questo film, Anderson non solo rende omaggio all’animazione tradizionale, ma reinventa il genere secondo il suo inconfondibile linguaggio visivo e narrativo, creando un’opera che, pur essendo adatta a un pubblico di tutte le età, mantiene il suo stile sofisticato e personale.

L’evento è parte del progetto “Benessere in Comune”, realizzato dal Comune di Castorano con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, coordinato da U.S. Acli Marche, promosso da 3Sicc APS e in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria della Visitazione.

La partecipazione è gratuita.

