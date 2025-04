ASCOLI PICENO – Ugo Quartaroli torna in libreria con Commissario Forti. Il labirinto di Morte, il terzo e ultimo capitolo della trilogia dedicata al commissario Vincenzo Forti. Dopo aver conquistato il pubblico con i primi due volumi, Quartaroli conferma la sua capacità di intrecciare suspense e introspezione psicologica, portando il suo protagonista a confrontarsi con il caso più oscuro ed enigmatico della sua carriera.



La presentazione ufficiale del libro si terrà sabato 5 aprile alle ore 17.30 presso il Circolo Cittadino di Ascoli Piceno. Con l’autore dialogheranno Paolo Lanciotti e Mario Ceccarelli.

Sinossi

La notte è nera come il piombo e tra le strade deserte si aggira uno spietato killer.

Freddo, implacabile, infallibile.

Il suo labbro leporino incute terrore, il suo nome è una sentenza: “La Morte”.

La Morte è in città e il suo compito è recuperare con ogni mezzo una scheda di memoria. Il piano è chiaro e l’unico ostacolo si chiama Vincenzo Forti. Ed è proprio a lui che il killer lancia la sfida: uccide un uomo in ospedale e a terra lascia una pistola, una foto e alcune gocce di sangue. L’enigma va decifrato, ma il messaggio è chiaro: questo è solo il primo anello di una macabra catena.

Spalleggiato dalla vice Enrica Dori e dall’intera squadra, il commissario Forti sarà chiamato a districarsi in un labirinto di bugie e colpi di scena, in lotta contro il tempo per capire e sventare un piano folle e diabolico.

Di fronte a scelte che mai avrebbe voluto prendere, Vincenzo Forti dovrà decidere come agire e soprattutto di chi fidarsi, perché il passato non muore mai, e il nemico è sempre più vicino di quanto sembri.

Bio

Ugo Quartaroli, farmacista e autore di romanzi, racconti e sceneggiature, è nato ad Ascoli Piceno nel 1979. Con la Capponi Editore ha pubblicato i gialli del commissario Vincenzo Forti: Indagini Forti. Tre pezzi di un puzzle giallo (2022) e Ricordi Forti. Verità di un passato presente (2023), quest’ultimo premiato con la “Menzione Speciale” al concorso Letterario Internazionale Ceresio in Giallo 2024. Alcuni dei suoi racconti brevi, che spaziano dal thriller al gotico, sono stati inclusi in antologie come Giallo Piceno (2022, Capponi Editore), Per chi è la notte (2023, Silele Edizioni), Laghi e Delitti 4 (2024, Fratelli Frilli Editori) e Giallo Piceno Vol. 2 (2024, Capponi Editore). Con altre opere inedite, ha ottenuto diversi riconoscimenti letterari. Letteratura, cinema e musica si fondono nelle sue scritture dove il capovolgimento della situazione o il twist ending è sempre dietro l’angolo.

